Michael Medrano: « La vie est trop courte pour prétendre que vous n’êtes pas un Swiftie » | Ma vie en 20

Le papa disco Michael Medrano révèle tout dans Ma vie en 20.

Vous vous souvenez de cette époque où les gens sortaient et dansaient à proximité d’autres humains jusqu’à ce qu’ils soient complètement trempés de sueur? *soupir*

Vous aurez peut-être l’impression que 84 ans se sont écoulés depuis, mais n’ayez crainte car Michael Medrano est là pour vous aider dans vos retraits.

L’auteur-compositeur basé à Los Angeles a un faible pour les escapades nocturnes, les romances éphémères et les discothèques sales. Il y a un an, la musique de Michael aurait été l’accompagnement parfait de ces activités mais maintenant, dans ce nouveau contexte de verrouillage pandémique, sa pile de bops qui augmente rapidement, c’est comme faire un tour de tapis magique dans votre esprit pour retourner à la fête. Tout comme un bon roman peut vous ramener à n’importe quel moment dans le temps, Michael Medrano vous ramènera sur la piste de danse d’une manière que peu d’autres peuvent.

Michael a progressivement construit une niche et une clientèle fidèle en documentant son voyage sur la vie nocturne de Los Angeles et la scène WeHo. Sa plus grande percée à ce jour est survenue en 2019 avec la sortie de « Fluids », un jam disco-pop turbulent sur le changement des préférences sexuelles. La chanson a été félicitée pour sa célébration positive et joyeuse de la sexualité fluide, et elle a continué à gagner plus de 700000 flux sur Spotify uniquement. Michael compte maintenant plus de 50000 auditeurs mensuels (les Medranhoes, comme il aime les appeler), ce qui est un exploit vraiment remarquable pour un artiste indépendant avec presque zéro support de playlist ou label.

Le dernier single de Michael, ‘Sugar’, une collaboration avec Dance Yourself Clean, est une autre tranche d’évasion pop pure, cette fois en trouvant Michael taquiner les détails d’une liaison secrète avec un homme mystérieux (« restons sordides, sans condition … c’est comme ça que nous le faisons à Hollywood« ). Nous paierions beaucoup d’argent pour qu’un DJ joue ce morceau lors de notre première nuit de liberté.

Pour fêter la sortie de ‘Sugar’, nous avons demandé à Michael de répondre à My Life en 20 questions et nous avons tout découvert sur son ado ado crépusculeTaylor Lautner, pourquoi il est un Swiftie à part entière, et ses invités de rêve à un dîner. Emportez-le, Michael …

20) Décrivez 2020 en un mot.

Doux-amer.

19) Quel a été votre album préféré de 2019?

Amoureux par Taylor Swift. Il résume parfaitement le sentiment d’être heureux et complètement amoureux. De plus, la vie est trop courte pour prétendre que vous n’êtes pas un Swiftie.

18) Quelle a été la chose la plus importante dans votre vie quand vous aviez 18 ans?

J’ai décidé de prendre un an de congé universitaire juste après le décès de ma grand-mère. Je pense que cela a fini par me donner la clarté dont j’avais besoin et a préparé le terrain pour ce que je fais maintenant.

17) Qui était votre coup de cœur à 17 ans?

Taylor Lautner. C’est explicite. 🔥 De plus, on lui a fait découper un carton dans mon école. Ne demande pas pourquoi.

16) Que retenez-vous de votre 16e anniversaire?

J’ai grandi dans une maison qui ne fêtait ni les fêtes ni les anniversaires, donc ma mémoire est brumeuse. Je pense que mes amis ont apporté des cadeaux à l’école!



15) Qu’est-ce que tu détestais à 15 ans que tu aimes maintenant?

Ironiquement, Disco. 🕺🏽💃🏽 Bien que je ne pense pas que je l’ai jamais détesté (‘Forget Me Nots’ de Patrice Rushen est l’une de mes chansons préférées depuis l’enfance), je ne voulais tout simplement pas partager un intérêt commun avec mon père au temps! 😂

14) Quelle émission de télévision étiez-vous obsédé par à 14 ans?

Je ne pense pas que j’étais très fan de la télévision à l’époque, je passais la plupart de mon temps à composer de la musique ou sur YouTube. Je regarde probablement Jenna Marbles ou Charlie la licorne. 🤷🏽‍♂️

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose dont vous êtes superstitieux?

Je suis vraiment obsédé par l’astrologie, si cela compte! Je ne sais pas si c’est réel, mais c’est vraiment amusant et parfois terriblement précis. Soleil Sag, lune Taureau, Sag levant pour toute personne intéressée. 🌙♐️🔥

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous?

Ariana Grande. J’aimerais savoir ce que ça fait d’avoir ce genre d’impact sur le monde moderne. Bonjour aussi, qui ne veut pas essayer ce registre de sifflet?!

11) Qui était votre meilleur ami quand vous aviez 11 ans?

Son nom est Eva, que je connais depuis la maternelle. Elle était toujours gentille, drôle, terriblement ancrée dans son enfance et toujours prête à jouer à Mario Kart avec moi. Merci d’avoir rendu mon enfance si amusante, Eva! Tu me manques, chérie.

10) Où espérez-vous être dans dix ans?

J’espère avoir conquis le monde avec ma musique et me lancer dans de nouvelles entreprises créatives passionnantes. Je jure que j’ai planifié des années de ma carrière.

9) Quelle était votre plus grande peur quand vous aviez 9 ans?

J’avais vraiment peur des abeilles. Assez drôle, j’ai été piqué par un cette année-là et j’ai découvert que ce n’était pas si grave. Maintenant je les aime! # SaveTheBees🐝

8) Quand vous aviez 8 ans, que vouliez-vous être en grandissant?

J’ai toujours voulu être dans le divertissement. J’avais l’habitude de chanter partout où j’allais et de faire de petits films sur mon caméscope. Au fond, je savais que je voulais juste être le prochain Britney et / ou Justin.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable?

Luxure. Écoutez simplement ma musique et vous l’aurez. 😅

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve, qui inviteriez-vous?

Harry Styles, Lady Gaga, David Bowie, Britney Spears, Beyoncé et Prince. Je veux juste sentir l’énergie de six icônes de la musique et de la mode rayonner de la table du dîner. Pouvez-vous imaginer les conversations? 😭 Je sais aussi qu’Harry pourrait nourrir mes poissons si je le demandais et j’adore ça 🐠



5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Ma Jeep, mes amis, Diet Coke, Sour Patch Kids et évidemment de la bonne musique.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Ambitieux, impatient, brutal, sexuellement libéré 🔥 Est-ce que ce dernier compte pour un mot? 😅

3) Quelles sont vos trois chansons préférées de tous les temps?

Wow, c’est dur. J’irai avec les trois premiers qui m’ont marqué quand j’étais enfant: «Baby One More Time» – Britney Spears, «Heart of Glass» – Blondie et «Lovefool» – The Cardigans. Ce sont les premières chansons dont je me souviens avoir aimé. J’avais l’habitude de chanter «Heart of Glass» dans mon siège auto, me dit ma mère!

2) Pouvez-vous aimer deux personnes en même temps?

Absolument.

1) Quel est votre seul véritable amour?

Personnes. Nous avons besoin les uns des autres et 2020 m’a appris cela. Gardez toujours vos proches près de vous et traitez les étrangers avec gentillesse, nous sommes tout ce que nous avons.



