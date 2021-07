Michael McKean envoie de l’amour pour mieux appeler la co-vedette de Saul, Bob Odenkirk: vous l’avez, frère

Internet a été mis dans une frénésie à la suite d’informations faisant état de l’effondrement de Bob Odenkirk sur le tournage de Better Call Saul, et Michael McKean a été l’un des premiers à envoyer ses meilleurs vœux. Dans le film acclamé par la critique Breaking Bad série dérivée, Odenkirk incarne Jimmy McGill, l’avocat malicieux qui a finalement pratiqué le droit sous le pseudonyme de Saul Goodman. McKean a joué son frère aîné, Chuck McGill, avec leur relation amour-haine au centre des trois premières saisons de la série.

Bien que les choses soient parfois controversées entre Jimmy et Chuck le Tu ferais mieux d’appeler Saul, les frères de la télévision sont toujours très proches dans la vraie vie. Après avoir entendu la nouvelle de ce qui s’est passé avec Bob Odenkirk, Michael McKean est allé sur Twitter pour montrer son soutien. Le simple tweet se lit comme suit : « Envoi d’un immense amour à notre @mrbobodenkirk. Vous l’avez, frère. »

McKean n’est qu’un des nombreux messages en ligne qui envoient des pensées positives et des vœux de bonheur à Odenkirk. David Cross, la co-star d’Odenkirk de son M. Show jours, a également posté ce message: « Je partagerai ce que je sais quand je le pourrai, mais Bob est l’une des personnes les plus fortes que je connaisse à la fois physiquement et spirituellement. Il s’en sortira. »

Un compte de fan de Saul Goodman montre clairement que ce qui compte le plus, c’est qu’Odenkirk va bien avec un tweet qui dit : « Même si Tu ferais mieux d’appeler Saul et Breaking Bad a réuni la plupart d’entre nous, sachez que je me moque qu’ils finissent le spectacle. L’essentiel est que Bob Odenkirk retirez-vous de cela et récupérez quoi que ce soit. Je pense aussi à la famille et aux amis de Bob. »

« Oh mec, j’espère vraiment que Bob Odenkirk va bien », ajoute Elijah Wood dans un autre tweet populaire.

Les gens sont inquiets car il n’y a pas eu beaucoup d’informations révélées sur ce qui se passe avec Odenkirk en ce moment. Ce qui a été rapporté, c’est qu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré sur le tournage de Tu ferais mieux d’appeler Saul. On ne sait pas s’il était conscient lorsqu’il est parti dans l’ambulance ou ce qui a conduit à son effondrement, mais Odenkirk serait toujours sous la surveillance de professionnels de la santé. À ce stade, tout ce que nous pouvons faire est d’envoyer du soutien.

Odenkirk a été très occupé ces derniers temps à filmer la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Il a déjà été confirmé que la saison sera la dernière de la série et probablement la fin du personnage de Saul Goodman. Bien que le spectacle se déroule principalement dans les années précédentes Breaking Bad, il y a des scènes éclair qui montrent ce que Jimmy McGill (alias Saul Goodman) a fait depuis qu’il vit en cavale sous une nouvelle identité.

L’acteur de 58 ans est également devenu plus physique en endossant le rôle principal du thriller d’action. Personne, qui est sorti cette année. Écrit par John Wick créateur Derek Kolstad et réalisé par Ilya Naishuller, le film a valu à Odenkirk beaucoup de succès auprès des fans qui l’ont appelé à revenir dans une suite. Le M. Show La star semble être plus populaire que jamais, et les fans sortent forts pour envoyer leur soutien à un moment où Odenkirk pourrait apparemment l’utiliser.

Bonne chance à Odenkirk et j’espère qu’il sortira de l’hôpital le plus tôt possible. Vous pouvez voir ce que les autres fans disent en faveur d’Odenkirk sur Twitter.

