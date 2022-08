Michael McKean de Better Call Saul commente la relation entre Finale, Jimmy et Chuck

Avec Tu ferais mieux d’appeler Saul maintenant jamais, star de la série Michel McKean a pesé sur son personnage avec la dernière apparition de Chuck McGill dans la série. Dans l’épisode final de la série (SPOILERS AVANT), Jimmy McGill (Bob Odenkirk) apparaît dans de multiples scènes de flashback évoquant ses divers regrets dans la vie. L’un d’eux est avec son frère aîné, McKean’s Chuck, qui dit notamment à Jimmy qu’il n’est pas trop tard pour changer le chemin qu’il suit dans la vie s’il n’aime pas où il se dirige.

La scène de flashback révèle également que Chuck a lu HG Wells La machine à remonter dans le temps, une histoire qui joue un thème important dans l’épisode. Dans une nouvelle interview avec Variety, McKean dit que cette scène était destinée à rappeler aux téléspectateurs que vous ne pouvez pas remonter dans le temps et que vous devez prendre vos décisions sur le moment. La machine à remonter dans le temps parle « d’un avenir mal façonné », dit McKean, Chuck prédisant un avenir négatif pour Jimmy et rappelant à son frère qu’il était encore temps de mettre sa vie sur la bonne voie.

« Peut-être qu’il s’agit de la façon dont l’avenir est à vous de concevoir autant que vous êtes capable de le faire. Ne le faites pas exploser. Maintenant, c’est quelque chose qui a été dit par un homme [Chuck] qui commençait en quelque sorte à gâcher son propre avenir. Il ne le savait tout simplement pas. Il se mettait dans une impasse à cause de ses différents sentiments, ses jalousies, son incapacité à gagner les gens comme le fait Jimmy. [Chuck watches Jimmy] faire ce que font les avocats, mais le faire ouvertement et effrontément et s’en tirer parce qu’il est charmant et un peu glissant. Chuck, qui respecte les règles, était l’homme qui se demandait : « Si je le fais bien, pourquoi est-ce que je me sens si mal ? » Le passé est le passé, mais il est toujours avec vous. Ce que vous faites de vous-même et qui vous êtes lorsque vous revisitez le passé peut être assez instructif. Je pense que sur une échelle beaucoup plus courte, c’est ce que Jimmy fait et ressent dans ces moments, quand il pense au temps qui s’est écoulé. »

Dans d’autres flashbacks, Jimmy avait demandé à Walter White (Bryan Cranston) et Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) ce qu’ils feraient, hypothétiquement, s’ils avaient une machine à voyager dans le temps. McKean se demande ce que Chuck aurait pu faire s’il avait eu une machine à voyager dans le temps, car Jimmy ne lui a pas posé cette question dans l’épisode. L’acteur suppose que Chuck a peut-être fait une autre tentative pour arranger la vie de Jimmy avec une enfance plus stricte.

« Eh bien clairement, mais nous devons prendre sa maladie mentale dans nos calculs. Chuck avait peut-être une version de la santé mentale, mais quelque chose l’a emporté… quelque chose qui n’aurait peut-être pas dû. Il n’y a rien de plus présent que le moment de votre mort. Si Chuck aurait pu avoir une machine à voyager dans le temps, s’il avait pu revenir en arrière et convaincre ses parents que Jimmy avait besoin de beaucoup plus de rigueur dans sa vie, que Jimmy n’avait pas besoin de renoncer à ses responsabilités, que Jimmy avait besoin de se redresser et d’obtenir son sh * t ensemble… alors cela aurait valu la peine d’essayer à nouveau. Mais écoutez, Chuck était parti à l’école de droit au moment où Jimmy avait 18 ans, et il a tout laissé à peu près dans la poussière. S’il y avait un moyen qu’il aurait pu faire le bon chose, ça ne lui est peut-être pas venu à l’esprit. Donc je ne sais pas vraiment.

McKean a également évoqué l’évolution des relations entre les frères McGill.

« La relation entre Chuck et Jimmy était très complexe. Elle a grandi à pas de géant, et Peter [Gould]Vince [Gilligan] et Tom [Schnauz] ont toujours dit que beaucoup de choses que Bob [Odenkirk] et je les ai inspirés quant à la direction que prendrait l’histoire. Je suis assez fier de ça. Créer une relation avec cette quantité de complexité et la rendre dramatiquement viable pour le reste de la série, c’est quelque chose que Bob et moi avons découvert au fur et à mesure. »

Michael McKean réagit à la mort d’Howard Hamlin

Alors que Chuck est décédé dans la saison 3, son ancien partenaire de HHM, Howard Hamlin (Patrick Fabian), mordrait plus tard la poussière dans la saison 6. McKean a vu l’épisode et a été bouleversé par le meurtre choquant du personnage avec l’aimable autorisation de Lalo Salamanca (Tony Dalton). Louant Fabian et sa performance, McKean a loué le fait qu’il y avait eu de nombreuses couches dans le personnage de Howard. La soudaineté de la mort d’Howard est aussi quelque chose de tristement réaliste, comme l’explique McKean.





« Wow. Staggering … Tout d’abord, Patrick Fabian est un super acteur. Et c’était comme si son personnage était tellement mis au point, et puis bien sûr, il a été emporté par la surface de la terre. C’était juste dévastateur . Nous avions beaucoup investi dans cet homme, même si notre évaluation de lui n’est pas 100% favorable en tant qu’être humain. Il y avait tellement de choses dans sa relation avec sa femme et ses petits conseils sur la façon dont vous pouvez enlever le pétillement du canette de soda… toutes ces choses, tous ces petits détails, qui sont ce qui fait les gens. Les gens ne sont pas seulement faits de gros traits. Et il n’avait certainement pas besoin d’être une victime. C’était une personne rachetable, jusqu’à ce que Il ne l’était pas. Il s’est révélé être hypocrite, très destructeur et arrogant. Ce sont tous des défauts humains. Quand il est devenu une victime, c’était dévastateur, mais c’était aussi comme ça, la vie c’est ça. La vie est le gars qui marche au mauvais moment, tu sais ? »

Certes, la culpabilité de ce qui s’est passé avec Chuck et Howard a joué un rôle important dans la grande décision de Jimmy McGill qui est intervenue vers la fin de la finale de la série, entraînant une longue peine dans une prison fédérale. Bien qu’il ait perdu sa liberté, Jimmy a finalement semblé changer en se débarrassant de Saul Goodman une fois pour toutes, et c’est peut-être quelque chose qui aurait rendu Chuck fier.