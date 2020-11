Michael McElhatton comme Mister Sinister? Pourquoi l’acteur de «  Game of Thrones  » pourrait s’intégrer directement dans le MCU

Après que Disney a racheté la majeure partie de l’empire médiatique Fox, Disney a maintenant le contrôle sur les X-Men, et de nombreux fans de Marvel sont enthousiasmés par cela.

Cela signifie que les X-Men préférés des fans comme Wolverine apparaîtront probablement dans le MCU, mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Avec cet achat, Disney a également le contrôle de tous les méchants qui faisaient partie de l’univers X-Men, et par conséquent, de nombreux super-vilains préférés des fans apparaîtront probablement également.

Bien qu’il soit probablement trop tôt pour savoir quels personnages X-Men feront leurs débuts au MCU, les fans ont déjà quelques idées de casting en tête.

Voici pourquoi certains fans de Marvel pensent que Le Trône de Fer l’acteur Michael McElhatton pourrait être parfait pour le rôle de Mister Sinister.

Qui est Mister Sinister?

Avant que Fox ne vende la majeure partie de lui-même à Disney, Fox a publié Logan, qui était le film solo acclamé par la critique mettant en vedette Wolverine de Hugh Jackman parmi d’autres personnages. À l’époque, de nombreux fans ont émis l’hypothèse que le principal méchant de Logan, qui a été joué par Richard E. Grant, était Mister Sinister, mais cela s’est avéré être faux.

Grant jouait en fait un autre méchant appelé Zander Rice. Cela dit, il y a quelques similitudes entre Zander Rice et Mister Sinister, car ils sont tous les deux de mauvais génies.

Les super pouvoirs de Mister Sinister proviennent de la manipulation de son propre ADN, et c’est quelque peu lié à l’intrigue de Logan, car l’ADN des X-Men joue également un rôle important dans l’histoire.

Pourquoi Michael McElhatton pourrait être parfait pour le rôle

Michael McElhatton | Santiago Felipe / FilmMagic

McElhatton, qui est surtout connu pour avoir joué Roose Bolton dans Le Trône de Fer serait un excellent choix pour le rôle, selon certains fans de Marvel sur Reddit.

Comme l’a dit un fan: «Il était effrayant en tant que Roose Bolton Le Trône de Fer, et il a la voix calme mais menaçante que j’entends dans ma tête pour Sinister.

Roose Bolton, qui était le père de Ramsay Bolton, était un super-vilain à part entière en aidant à orchestrer le tristement célèbre mariage rouge. Il a même tué lui-même quelques personnages principaux, ce qui a cimenté son héritage en tant que l’un des hommes les plus pervers de l’histoire de la série. Cela dit, la gravité de ces scènes nécessitait un acteur de premier ordre pour le travail et, clairement, McElhatton a livré ces scènes.

De plus, Mister Sinister est généralement décrit comme un homme d’âge moyen, et McElhatton a à peu près le bon âge pour le rôle. Cela étant dit, selon le moment où Disney décide d’introduire Mister Sinister dans le MCU, McElhatton est peut-être trop vieux pour le rôle. Quoi qu’il en soit, en raison de ses talents d’acteur, certains fans de Marvel pensent qu’il serait un parfait Mister Sinister en ce moment.

Un récapitulatif de la carrière de Michael McElhatton et de ce qu’il fait maintenant

Comme la plupart Le Trône de Fer acteurs, McElhatton n’a pas obtenu beaucoup de rôles avant de sortir dans la série. Et, comme la plupart Le Trône de Fer acteurs, sa carrière a explosé après que la série ait commencé à devenir populaire.

Selon IMDb, ces dernières années, McElhatton a obtenu de nombreux rôles dans de nombreux films et émissions de télévision notables. Par exemple, rien qu’en 2017, il était en Roi Arthur: Légende de l’épée, L’étranger, et Ligue de justice. Actuellement, son dernier film est celui de Ridley Scott Le dernier duel, qui mettra également en vedette Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver, entre autres. Le dernier duel devrait sortir en 2021.

Après Le Trône de Fer, sa carrière télévisuelle a également explosé. Il a joué un rôle dans la mini-série acclamée par la critique Tchernobyl, et il a également un rôle dans le prochain Amazon La roue du temps montrer. Ce n’est pas clair quand La roue du temps sera présenté en première, mais il a une liste massive d’acteurs populaires et un budget énorme.