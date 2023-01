Michael Madsen apparaît dans la bande-annonce et l’affiche de Waking Karma

Karma de réveil est un thriller psychologique à venir mettant en vedette Michel Madsen de Chiens de réservoir et Kill Bill célébrité. Le film parle d’une adolescente nommée Karma (Hannah Christine Shelter) qui, aux côtés de sa mère Sunny (Kimberly Alexander), a passé des années à fuir son père, le chef de la secte, Paul (Madsen). Dans la bande-annonce du film, gracieuseté de Bloody Disgusting, que vous pouvez regarder ci-dessous, Karma reçoit une note disant que Paul « vient pour elle ». La scénariste et co-réalisatrice Liz Fania Werner a discuté de l’inspiration pour Karma de réveil.





« J’ai été inspiré pour écrire Karma de réveil après qu’un membre de la famille a rejoint une secte religieuse dont la pratique est centrée sur des opinions régressives sur les rôles de genre et la sexualité. Lorsque nous avons lu qu’il y avait environ 3 000 sectes aux États-Unis avec un nombre de membres estimé entre 300 000 et trois millions, nous avons été tous les deux immédiatement accrochés à utiliser ce film comme un véhicule pour explorer nos peurs de perdre notre autonomie en tant qu’êtres humains, que ce soit à un grande institution religieuse ou à ceux qui sont censés nous aimer le plus. »

Sunny et Karma se retrouvent dans un endroit dont ils sont assurés qu’il est « sûr » et « impénétrable ». Cependant, Paul finit par les trouver. Il n’y aurait probablement pas beaucoup de film s’il ne le faisait pas. À partir de là, il soumet Karma à une série d’épreuves qui lui permettront de « ramper à l’intérieur [her] tête et faire [her] aussi cruel que lui.

L’un des essais de la bande-annonce consiste pour Karma à choisir qui mourra entre deux personnes. Si elle ne fait pas de choix, alors Paul les tuera tous les deux. Un autre implique un masque à gaz effrayant qui a été conçu pour ressembler à la tête d’un insecte, qui réapparaît à plusieurs reprises dans les images promotionnelles. Le co-réalisateur Carlos Montaner a ensuite discuté de l’influence du film.

«Nous étions particulièrement curieux de savoir comment les femmes intériorisent la misogynie et la transmettent à leurs filles, souvent par le biais de traditions religieuses impliquant le mariage, la« pureté »et d’autres formes de contrôle physique et mental sur leur corps.





Quoi d’autre à savoir sur le film

Films XYZ

Selon Bloody Disgusting, les deux Karma de réveilLes réalisateurs de espèrent que les gens verront leur film comme une « lettre d’amour » au droit d’une personne de choisir son destin. Même après avoir demandé à d’autres personnes de leur dire quel était leur sort pour eux.

Les autres acteurs du film incluent Bradley Fisher et Christine Sloane. Les producteurs de Karma de réveil étaient Edgar Romero et Aldo Jovan Diaz pour 3ROUNDBURST et John Ferraro de Divertissement de Valleywood. L’entreprise qui s’occupera de la libération de Karma de réveil sera XYZ Films.

« Karma de réveil a hanté les pensées de tout le monde chez XYZ Films depuis que le projet a traversé notre radar pour la première fois. C’est l’une des histoires d’horreur cultes les plus troublantes que nous ayons vues depuis des années, et nous avons hâte qu’elle commence à trouver sa suite en janvier », a déclaré Alex Williams, responsable des acquisitions et du développement chez XYZ Films.

Le film devrait sortir en VOD nord-américaine à partir du 26 janvier.