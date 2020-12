Michael Landon est mort des semaines après son apparition difficile à regarder dans l’émission «  Tonight Show  » de Johnny Carson

Michael Landon, à gauche, avec Johnny Carson en 1983 | Banque de photos Gary Null / NBC / NBCU via Getty Images

Lors de sa dernière apparition publique devant une caméra, Michael Landon a rendu visite à son vieil ami Johnny Carson à propos de ce dernier. Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson en mai 1991.

Landon avait été diagnostiqué avec des cancers du pancréas et du foie de stade avancé et est apparu sur le programme pour répondre à toutes les spéculations tourbillonnant autour de sa maladie et de son pronostic.

En quelques semaines, le Petite maison dans la prairie star est mort.

Michael Landon a annoncé son diagnostic en 1991

Michael Landon, mars 1991 | Collection Ron Galella / Ron Galella via Getty Images

En avril 1991, Landon a annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer.

Sa fille à l’écran Melissa Gilbert décrit dans ses mémoires de 2009 Conte des prairies comment il a affronté les nouvelles dévastatrices de front, faisant de son mieux pour orchestrer comment et quand le monde l’a découvert.

«Mike a invité la presse chez lui et a révélé sa maladie et sa détermination à la combattre», a-t-elle écrit. «C’était tellement caractéristique de sa part de livrer les nouvelles selon ses propres conditions et d’essayer d’empêcher les tabloïds d’imprimer des rumeurs.»

Landon et Johnny Carson étaient de bons amis

Michael Landon sur «Le spectacle de ce soir avec Johnny Carson» en 1975 | Ron Tom / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

Landon, qui aurait aujourd’hui 80 ans s’il avait vécu, était là pour Johnny Carson lorsque le fils de l’hôte de fin de soirée a été tué dans un accident d’automobile le 21 juin 1991. Carson n’a pas perdu sa propre douleur écrasante pour le réconforter. En 10 jours, Carson a également perdu Landon.

«Cela a été une semaine dévastatrice pour moi et ma famille», a déclaré Carson à la mort de Landon. «Michael a appelé lundi dernier pour exprimer sa profonde sympathie pour la mort de mon fils Ricky.

« Le courage et la sensibilité dont il a fait preuve dans notre conversation, en me réconfortant alors qu’il souffrait beaucoup, atteste de la qualité de cet homme et de son caractère. »

Qu’est-ce qui a rendu l’apparition de Landon dans « The Tonight Show » si difficile à regarder

Mis à part l’ancien Aubaine La perte de poids dramatique de la star, son incroyable courage, son humour et son refus de se vautrer dans son pronostic incurable étaient émouvants et héroïques.

Gilbert a rappelé dans ses mémoires sa propre observation de Landon Spectacle de ce soir apparition: «Je pensais que le moment le plus émouvant de la série était venu à la fin lorsque Johnny a invité son autre invité, George Foreman, à revenir après son prochain combat en août et Mike a dit qu’il reviendrait également», a-t-elle écrit.

«J’ai failli fondre en larmes parce que j’ai réalisé que Mike savait qu’il n’y avait aucune chance qu’il le soit à l’époque.

Landon a parsemé sa visite avec Carson avec humour, plaisantant sur les manchettes de l’époque, affirmant qu’il voulait avoir un dixième enfant avec sa femme, «pour qu’elle ait quelque chose pour se souvenir de moi. Je veux dire, j’ai 9 enfants, 9 chiens, 3 petits-enfants, un dans le four, et ma femme Cindy a besoin de quelque chose pour se souvenir de moi?