Michael Keaton tournera des scènes en tant que Vautour dans un projet Marvel secret

Michael Keaton Il est l’un des meilleurs comédiens de sa génération et sa carrière montre la polyvalence dont il fait preuve lorsqu’il s’agit de travailler. En ce sens, l’interprète a donné vie à Adrian Toomes, plus connu sous le nom de Le vautour, au début de Homme araignée dans le Univers cinématographique Marvel. La performance de l’acteur a été applaudie comme l’un des points forts de ce film et il a même été dit qu’il était l’un des meilleurs méchants du MCU.

La bande annonce du film Morbius a montré le personnage de Keaton interagissant avec le vampire vivant de Jared Leto. Cependant, ce film se déroule dans un univers différent de celui du MCU. C’est encore un mystère si c’est le même personnage qui a combattu le Peter Parker de Tom Holland au Retour à la maison. La vérité est que la présence de Toomes « Survoler ».

Michael Keaton revient au MCU

Le même Michael Keaton a annoncé qu’il tournerait demain « Les choses du vautour », sans préciser quel film ou quelle série le présentera à nouveau. Il existe de nombreuses options que nous pouvons mettre en évidence pour indiquer où nous pourrions voir Toomes à l’avenir. Bien sûr, il y a des films et des séries au sein du MCU actuellement en développement. Morbius C’est exclu car il ne reste que des ajustements pour le film qui sortira le 28 janvier 2022.

Panthère noire : Wakanda pour toujours C’est un autre cas dont nous doutons. Parce que? Sa production est actuellement suspendue jusqu’à l’année prochaine et nous ne pensons pas que le Vautour s’intégrer dans cette histoire qui sortira sur grand écran en novembre 2022. Alors, où pensons-nous que ce méchant est susceptible d’être vu?

La réponse! Docteur Strange dans le multivers de la folie. La sortie de ce film a été retardée et il a été récemment annoncé qu’il y aurait des photographies supplémentaires pour ajouter des personnages clés à l’intrigue de la suite de Sorcerer Supreme. N’oublions pas le lien fort que le héros établira avec Homme araignée dans la troisième tranche de l’arachnide dans le MCU et qui pourrait avoir comme conséquence la présence du Vautour dans son film.

D’autres alternatives ? Il y a toujours la série de merveille au Disney +, parmi lesquelles on peut citer Chevalier de la lune, She-Hulk ou encore la possibilité d’enregistrer votre voix pour une entrée dans la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si…? qui réinvente différents événements du MCU avec les conséquences résultant des changements établis dans l’émission. Michael Keaton vous avez le talent et la présence pour chacun de ces projets.

