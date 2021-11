Michael Keaton tourne de nouvelles scènes de vautours cette semaine pour un projet Mystery Marvel

Michael Keaton reprendra à nouveau le rôle de Vulture pour un mystérieux projet Marvel. Auparavant, Keaton a fait ses débuts dans le rôle d’antagoniste dans Spider-Man : Retrouvailles en 2017. L’acteur a été plus récemment montré dans la bande-annonce de Morbius, fournissant une connexion solide entre le MCU et l’univers Marvel de Sony. Il s’avère que Keaton est maintenant de retour au travail pour tourner plus de scènes en tant que super-vilain emblématique.

Le mardi soir, Michael Keaton a parlé de son implication dans Morbius au Jimmy Kimmel en direct. Il a expliqué ce que c’était que de traverser un univers cinématographique séparé et explique à quel point c’était déroutant au début lorsque les cinéastes ont essayé de lui expliquer comment les histoires se connecteraient. Apparemment, la perplexité sur le visage de Keaton se montra.

« Je ne devrais pas dire ça, mais quand je l’ai fait… ces gars sont tellement cool. Je me suis présenté à l’un des [Marvel projects] quand j’ai joué à Vulture, qui était vraiment un personnage amusant, je dois dire. Ils doivent me briefer, et je le vois dans leurs yeux, ils disent ‘Euh, alors tu sais, quand tu as fait bla bla, et puis ton personnage [Adrian] Toomes est entré et il a fait ça, tu te souviens, parce que plus tôt que Spider-Man ?’ Et je me dis ‘D’accord’ et je me dis ‘Je n’ai aucune idée de putain de roi.’ Je n’ai aucune idée de qui est qui ou pourquoi ou où ou même où je suis. Et je le vois dans leurs yeux, et puis ils sont vraiment cool à ce sujet, ils disent : ‘Tu ne sais pas de quoi nous parlons, n’est-ce pas ?' »