Michael Keaton taquine Beetlejuice 2 : « C’est tellement amusant »

Michel Keaton sera de retour en tant que fantôme avec le plus Jus de scarabée 2la suite à longue gestation du film à succès de Tim Burton Jus de coléoptère. C’est un film dont on parle depuis des décennies à ce stade, Burton exprimant son désir de faire une suite peu de temps après la sortie du film original en 1988. De nombreuses années et plusieurs faux départs plus tard, le film a finalement été éclairé par Warner Bros. .avec la production sur Jus de scarabée 2 actuellement en cours.





Dans une nouvelle interview avec Empire, Keaton a évoqué son retour en tant que personnage titulaire dans Jus de scarabée 2. Il a réfléchi au voyage qu’il a fallu pour y arriver, se rappelant à quel point c’est quelque chose dont il a parlé avec Burton pendant de nombreuses années. Keaton dit que la règle que les deux avaient avec Jus de scarabée 2 est qu’il devrait être fait de la même manière que le film original l’avait été. C’est-à-dire que Keaton voulait conserver l’improvisation ainsi que l’utilisation d’accessoires faits à la main et d’effets pratiques pour les visuels et les décors uniques du film. Comme l’explique Keaton :

« [Burton] et j’en parlais il y a des années et des années, sans jamais en parler à personne. J’ai dit, si cela arrive, tout d’abord, nous avons tous les deux dit que nous le faisions plusieurs fois. Nous avons tous les deux convenu que si cela se produit, cela doit être fait aussi près de la façon dont nous l’avons fait la première fois. Inventer des trucs, faire bouger les choses, improviser et riffer, mais littéralement des trucs faits à la main comme des gens qui créent des choses avec leurs mains et construisent quelque chose. Putain génial. C’est le plus amusant que j’ai eu à travailler sur un film depuis je ne peux pas vous dire combien de temps. »





Des gags visuels inoubliables reviendront dans Beetlejuice 2

Warner Bros.

Il semble que Keaton et Burton aient obtenu ce qu’ils voulaient, car c’est ainsi que se déroule la production Jus de scarabée 2. Keaton dit qu’ils ont adopté exactement la même approche, et par conséquent, il a passé le temps absolu de sa vie sur le plateau. L’acteur cite même un exemple de quelque chose qu’il a vu dans une scène se déroulant dans la salle d’attente de l’au-delà qui lui a rappelé les effets faits à la main présentés dans le premier film.

« Beetlejuice est le plus putain de plaisir que vous puissiez avoir à travailler. C’est tellement amusant, c’est tellement génial. Et vous savez ce que c’est ? Nous le faisons exactement comme nous l’avons fait dans le premier film. Il y a une femme dans le grand salle d’attente pour l’au-delà littéralement avec une ligne de pêche – je veux que les gens le sachent parce que j’adore ça – tirer sur la queue d’un chat pour le faire bouger. »

Avec le retour de Keaton, Jus de scarabée 2 ramènera également Winona Ryder pour reprendre son rôle de Lydia Deetz. Catherine O’Hara devrait également revenir en tant que Delia Deetz, tandis que les nouveaux venus dans le casting incluent Jenna Ortega, Justin Theroux et Monica Bellucci.

Jus de scarabée 2 sortira dans les salles de cinéma le 6 septembre 2024. L’original Jus de coléoptère peut actuellement être trouvé en streaming sur Hulu si vous souhaitez revoir le premier film.