Michael Keaton sur la psychologie derrière la « voix de Batman »

De retour Homme chauve-souris acteur Michel Keaton a récemment rejoint un Q&A pour le magazine Empire concernant son retour imminent au rôle dans Le flash. La conversation a été révélatrice selon EW, avec Keaton discutant des premiers choix de personnages pour son rôle de super-héros émergent en 1989 qui sont depuis devenus la norme dans le canon des caractérisations de chevalier noir à venir. En particulier, Keaton a expliqué la voix « gravement » de Batman qu’il a développée au croisement de l’épistémologie comique au cinéma.





« Il a deux personnalités. Le type n’est pas psychotique, mais pas loin de là. Psychose contrôlée. tuer des gens. Alors il finit probablement par entrer dans une transe profonde, profonde, qui est une scène [we made] que je ne pense pas avoir jamais fait. «

Le casting de Keaton dans le plus sombre, 1989 Tim Burton revival de Batman dans le premier Homme chauve-souris Le film était risqué et inhabituel – et lui a permis de prendre plusieurs décisions créatives dans la création d’un Batman cinématographique. Les critiques de l’époque connaissaient Keaton uniquement en tant qu’acteur de comédie; Mark Hamil a en fait cité la capacité de Keaton à «démanteler la typographie» au milieu d’une «grande controverse» comme sa propre inspiration pour assumer plus tard le rôle de Joker. Sa collaboration avec le réalisateur Tim Burton sur la comédie noire Jus de coléoptère établi une confiance entre eux en envisageant le Homme chauve-souris film et rôle. Burton a déclaré qu’il ne pouvait pas « imaginer que quelqu’un veuille faire » le prochain Homme chauve-souris film auquel il aspirait et a approché l’acteur après le succès de 1988 de Keaton Jus de coléoptère rôle d’anti-héros surnaturel et égoïste de la série.

Michael Keaton a lancé L’été de Batman.

Warner Bros

Le personnage sombre, complexe, mais souvent pince-sans-rire au milieu du vaudevillien qui a suivi en 1989 Homme chauve-souris a abouti à un blockbuster, un merchandising et une sensation de culture pop sans précédent, connus sous le nom de «Summer of Batman». L’émergence du héros classique de ce camp, un héritage décadent enveloppé dans un comportement grave et noirâtre et une batmobile en acier noir minimaliste a été purifiée, la modernité de la fin du XXe siècle (avec une femme fatale mise à jour dans la suite pour démarrer). Et le logo était tout – un masque de simplicité sur une psychologie profondément transmutée.

Le réalisateur Matt Reeves a déclaré à propos de son dernier Le Batman mettant en vedette Robert Pattinson, par exemple, qu’il voulait transmettre un jeune personnage qui « éprouve des difficultés psychologiques majeures, et c’est ainsi qu’il essaie de s’élever au-dessus de cette lutte. […] Mais cela ne veut pas dire qu’il comprend même parfaitement, vous savez. C’est toute cette idée de l’ombre de soi et de ce qui vous motive, et de la quantité de cela que vous pouvez incorporer, et de la quantité de choses que vous faites dont vous n’êtes pas conscient.

La résolution de problèmes de Keaton a porté ses fruits et la grave « voix de Batman » est restée – un manteau qui a été repris aux côtés de la combinaison en caoutchouc et de la cape par les acteurs de Batman depuis. « Comment justifiez-vous la voix? » Keaton a demandé de manière rhétorique dans son Q&A. « C’est ringard mais je me suis dit qu’une fois qu’il serait dedans [that] transe, il ne pense pas comme il le fait comme Bruce Wayne, n’agit pas comme il le fait. Donc la voix est sortie de ça, c’était une chose vraiment pratique. »

Keaton revient en tant que Batman original du métaverse dans Warner Bros. à venir Le flashdont la sortie est prévue le 16 juin.