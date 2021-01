Michael Keaton serait le principal Batman du DCEU pour aller de l’avant

Michael Keaton serait le principal Batman du prochain univers cinématographique de DC. Il a été précédemment rapporté que Keaton allait reprendre le rôle de Dark Knight dans le film Flash, qui est actuellement en développement. De plus, Ben Affleck apparaîtra également dans le film très attendu en tant que sa version du Caped Crusader, grâce au multivers DC. Dans une récente interview, le président de DC Films, Walter Hamada, a déclaré: « A venir, par exemple, Warner Bros. aura deux sagas cinématographiques différentes impliquant Batman – jouées par deux acteurs différents – en même temps. »

salut @brooksbarnesNYT. Sur la base de votre pièce Hamada, certains ont interprété que WB fait 2 franchises avec Batman, une avec Pattinson, une avec un nouvel acteur. Est-ce exact, ou vous parliez de Keaton comme d’un deuxième Batman, faisant partie d’une saga non centrée sur Batman? Je vous remercie! – Nestor Cine (@NestorCine) 2 janvier 2021

Commentaires de Walter Hamada sur l’avenir de Homme chauve-souris beaucoup de gens se demandaient qui allait être l’autre acteur. Robert Pattinson joue actuellement dans Matt Reeves ‘ Le Batman, donc il est l’un des acteurs, mais il n’a jamais été confirmé quant à savoir qui allait être le deuxième acteur. Cependant, selon l’écrivain du New York Times qui a écrit la pièce Hamada, Michael Keaton sera l’autre acteur assumant un rôle plus important dans l’univers de DC.

Il avait été précédemment rapporté que Ben Affleck revenait seulement au rôle de Zack Snyder Ligue de justice pour de brèves reprises, puis à nouveau pour Le flash, aux côtés d’Ezra Miller. Après cela, il aurait fini avec le rôle. Pour ce qui est de Michael Keaton, il semble qu’il pourrait jouer un rôle beaucoup plus important à l’avenir, bien que ce que cela implique ne soit pas clair actuellement. L’acteur, qui a décrit le célèbre Caped Crusader dans Tim Burton’s Homme chauve-souris, a été relativement calme sur la situation. En octobre 2020, Keaton a déclaré qu’il ne pouvait « rien confirmer », notant: « Nous avons des discussions, comme on dit. Nous en parlons. Nous verrons si cela arrive. »

Les nouvelles de Michael Keaton ont de nombreux fans dans l’espoir qu’un Batman Beyond ou même le classique de la bande dessinée de Frank Miller, The Dark Knight Returns, pourrait être exploré à l’avenir. le Batman au-delà Le casting est quelque chose qui fait l’objet de rumeurs depuis un certain nombre d’années, bien qu’il n’ait jamais été officiellement confirmé par Warner Bros.ou DC. Quant à savoir ce que cela signifie pour l’avenir, nous devrons simplement attendre de voir ce que DC a dans leurs manches pour le retour de Keaton.

Le flash commencerait la production en avril après des années dans l’enfer du développement. Pour le moment, Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck et Billy Crudup sont les seuls membres de la distribution à avoir été annoncés. Quant à Cyborg de Ray Fisher faisant un retour, on pensait que son personnage allait avoir un rôle de taille décente, mais cela semble de plus en plus improbable avec le temps. La semaine dernière, l’acteur a juré qu’il ne travaillerait plus jamais sur un projet de Walter Hamada. Keaton garde toujours la bouche fermée, alors espérons que cette dernière nouvelle le fera parler de l’avenir. La nouvelle de Michael Keaton a été rapportée pour la première fois par Twitter de Nestor Cine Compte.

Keaton – Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) 2 janvier 2021

Sujets: Batman, The Batman