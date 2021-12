Michael Keaton sera à nouveau Batman dans un autre projet DC

En 1989, michael kéton est devenu pour la première fois Homme chauve-souris de la main de Tim Burton. Trois ans plus tard, avec Batman revient, il a répété son rôle de Chevalier de la nuit et à cause de ces deux histoires, il est devenu l’un des Bruce Wayne le plus aimé par les fans de CC. Grâce à Le flash, film réalisé par l’Argentin Andy Muschietti, l’acteur de 70 ans sera à nouveau le super-héros d’un film, mais il ne sera pas le seul projet à l’avoir.

Date limite Il a rapporté que michael kéton vient de signer un contrat pour jouer Bruce Wayne dans un autre film de Photos de Warner Bros. Oui CC. Bien que la nouvelle n’ait pas été officiellement confirmée par les studios, les médias susmentionnés supposent que l’artiste a déjà clôturé sa participation. Dans ce contexte, quelques détails ont été donnés sur ce à quoi s’attendre pour sa nouvelle apparence.

le Homme chauve-souris à partir de Keaton sera revu dans Fille chauve-souris, un film qui mettra en vedette leslie grâce et qu’il mettra en vedette deux poids lourds de Hollywood. JK Simmons sera Commissaire James Gordon Oui Brendan Fraser sera le méchant du film, Luciole, un personnage apparu pour la première fois en juin 1954 et créé par France Herron Oui Dick a jailli.

Peu de détails sont connus sur le film de Fille chauve-souris mais il est connu de se concentrer sur Barbara Gordon (la grâce), la fille de Commissaire Gordon. Le film a été écrit par Christina Hodson, avec une expérience dans des films comme Oiseaux de proie, Bourdon Oui Le flash, qui arrivera en novembre de l’année prochaine. La gestion sera prise en charge par Adil El Arbi Oui Bilall fallah (Mauvais garçons pour la vie).

La série Michael Keaton à ne pas manquer

Oui michael kéton est parmi vos acteurs préférés, il y a un certain nombre de Hulu qui a atterri il y a quelques semaines Étoile + et il est obligatoire que vous voyiez. Il s’agit de Malade, une histoire sur la dépendance aux opioïdes générée par la création de l’oxycodone par l’entreprise Purdue Pharma, propriété de la famille sackler. Keaton il se met dans la peau d’un médecin d’une ville minière convaincu que ce médicament est la solution à toutes les douleurs physiques et qu’il ne génère pratiquement pas d’addiction. On dit qu’environ 400 000 personnes ont perdu la vie à cause d’overdoses liées à ce médicament.

