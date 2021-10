Michael Keaton révèle l’acteur qu’il considère comme un grand Batman

Pendant des années, un débat houleux a fait rage parmi les fans de DC Comics pour savoir qui a été l’acteur qui a le mieux amené le personnage de Batman au grand écran. Un débat qui génère généralement des discussions plus comparatives lorsqu’un nouvel acteur est sur le point de rejoindre la liste.

En plus de l’arrivée imminente de Robert Pattinson au personnage sous la direction de Matt Reeves dans « The Batman », nous aurons également en 2022 une production qui présentera à deux reprises le gentleman de Gotham City : « The Flash », qui mettra en vedette la participation de Michael Keaton et Ben Affleck avec Andy Muschietti comme réalisateur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Dune » montre l’incroyable transformation de Stellan Skarsgard

Ce serait à travers sa récente participation à l’émission de Stephen Colbert que Keaton en a profité pour révéler que, après 30 ans depuis sa dernière fois dans l’univers DC avec « Batman Returns », le costume de chauve-souris reste toujours. Au cours de la conversation, l’acteur vétéran a révélé quel autre acteur il considérait comme génial lorsqu’il jouait à Batman.

Je vais vous raconter une excellente version, et si vous n’en avez pas vu ou entendu parler, le LEGO Batman de Will Arnett est vraiment hilarant.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Joaquin Phoenix n’est pas sûr de la suite de « Joker »

Malgré son grand enthousiasme à faire partie du film, Keaton avait précédemment révélé à « The Hollywood Reporter » qu’il avait dû lire le script de The Flash plus de trois fois, car il avait initialement du mal à comprendre comment le multivers permettait l’existence. de deux Batman dans le même film, en plus de demander l’aide de ses collègues de la production pour expliquer certaines choses.

« The Flash » mettra en vedette Ezra Miller jouant Barry Allen pour la première fois en tant qu’artiste solo à ses débuts en tant que Scarlet Sprinter. En plus d’Affleck et Keaton, Sasha Calle fera ses débuts dans DC Universe en tant que Supergirl, rejoignant Kiersey Clemons reprenant son rôle d’Iris West, ainsi que Maribel Verdú et Ron Livingston en tant que parents de Barry.