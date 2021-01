Michael Keaton non confirmé pour plusieurs films de Batman alors que la rumeur DCEU se clarifie

Les médias sociaux ont récemment éclaté lorsqu’il semble y avoir une sorte de confirmation que Michael Keaton est le nouveau Batman du DCEU, remplaçant Ben Affleck dans l’une des deux franchises éclatées. L’écrivain du New York Times Brooks Barnes, qui a récemment fait un profil du président de DC Films, Walter Hamada, a mentionné dans l’article que « Warner Bros. aura deux sagas cinématographiques différentes impliquant Batman – jouées par deux acteurs différents – fonctionnant en même temps. »

Plus tard, quand on a demandé à Barnes de clarifier sur Twitter s’il voulait dire que Warner aurait deux franchises Batman et que l’une d’entre elles sera titrée par Keaton, la réponse du journaliste était le seul mot, « Keaton ». Les fans ont immédiatement sauté à la conclusion que Warner prévoyait un nouveau Homme chauve-souris franchise mettant en vedette Keaton comme un ancien Batman. Mais maintenant, Barnes a précisé dans un tweet de suivi qu’il ne faisait référence qu’à un seul film.

« Été hors ligne (déménagement d’appartements) et revenez voir ceci Michael Keaton folie. Je faisais référence au * seul film * dans lequel Keaton a été annoncé comme étant, et non à un ensemble de ses propres films Batman. Si j’avais des informations sur lui au-delà Le flash, Je l’aurais évidemment mis dans mon article. «

De nombreux fans seront certainement déçus par la clarification de Barnes. Leur imagination était déjà passée à l’overdrive, imaginant une action en direct Batman au-delà franchise mettant en vedette Keaton dans le rôle d’un Bruce Wayne plus âgé et aigri qui prend un jeune protégé pour être le nouveau Homme chauve-souris. Le fan art du projet imaginé avait déjà commencé à faire le tour sur Internet.

Bien sûr, la dernière déclaration de Barnes ne met pas complètement le clou dans le cercueil pour un Batman au-delà séries. Après tout, les films de bandes dessinées ont récemment vu une poussée vers la diversité. Le principal protagoniste des dessins animés Batman Beyond et des bandes dessinées qu’ils ont engendrés était Terry McGinnis, un métis d’origine asiatique et américaine, qui pourrait devenir le premier super-héros majeur du DCEU aux racines asiatiques.

Pour l’instant, il semble que la seule apparition confirmée de Keaton dans le DCEU sera son rôle de soutien très médiatisé dans le film Flash. Si cette apparition est un succès auprès des fans, Keaton pourrait très bien être invité à apparaître dans de futurs films, et pourrait même apporter le Batman au-delà films en production.

Bien sûr, les engagements antérieurs de l’acteur pourraient faire obstacle. Keaton a essayé le rôle du vautour dans les MCU Homme araignée films, et il reprend le rôle du prochain film Sony Morbius, ce qui signifie que Keaton a un avenir dans le Homme araignée franchise aussi.

C’est un témoignage de la place spéciale que Keaton occupe dans le cœur des fans de bandes dessinées qu’il est en demande à la fois pour le DCEU et le MCU, des décennies après avoir mis le capot Batman pour la première fois, dans ce qui était à l’époque considéré comme extrêmement choix de casting controversé. Espérons que l’acteur restera encore quelque temps dans le DCEU, et le Éclat film ne sera pas le dernier que les fans voient de son Bruce Wayne.

Été hors ligne (déménagement d’appartements) et revenez voir cette folie de Michael Keaton. Je faisais référence au * seul film * dans lequel Keaton a été annoncé comme étant, et non à un ensemble de ses propres films Batman. Si j’avais eu des infos sur lui au-delà de « The Flash », je les aurais évidemment mises dans mon article – Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) 5 janvier 2021

Sujets: Batman, Flashpoint, Flash