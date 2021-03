Michael Keaton jette un doute sur son retour à Batman dans le film Flash

Alors que Michael Keaton apparaissant comme Batman dans The Flash Movie est une forte possibilité, l’acteur dit que son retour reviendra finalement à Covid. L’année dernière, il a été rapporté que Keaton reprendrait le rôle qu’il avait précédemment décrit dans Tim Burton’s Homme chauve-souris et Batman commence dans le cadre d’un scénario multidimensionnel dans Le flash. On dit également que cela reviendrait à configurer son Batman pour qu’il revienne dans des films supplémentaires, servant essentiellement de Nick Fury du DCEU.

Fournir une mise à jour sur son implication dans le film dans une nouvelle interview avec Date limite, Keaton a révélé que son retour n’est pas encore 100% officiel. Il penche définitivement dans cette direction, mais comme l’explique l’acteur, il a été trop occupé par d’autres projets pour s’engager pleinement dans le film Flash pour le moment. En fait, Keaton affirme qu’il n’a même pas entièrement lu le matériel qui lui a été envoyé concernant son rôle dans Batman.

« J’ai besoin d’une minute pour y réfléchir parce que je suis si chanceux et béni, j’ai tellement de choses à faire maintenant. Je suis vraiment dans le travail en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je le suis, et ainsi, oui, je veux dire, vous savez, pour vous dire la vérité, quelque part sur mon iPad est une itération de tout le truc Flash que je n’ai pas encore eu le temps … Je les ai appelés et leur ai dit, je dois être honnête avec vous . Je ne peux rien regarder pour le moment. Je suis tellement plongé dans ce que je fais. «

« De plus, je prépare un truc que je produis et je me prépare à faire à l’automne dans lequel je serai, et je me sens responsable de ça. Alors, oui, il y a ça. Je ne suis pas être mignon ou timide. Si j’en parlais, je ne ferais que des conneries. Je ne sais pas vraiment. Je dois regarder le dernier brouillon. «

Tandis que Michael Keaton suggère que tout ira bien, donc tant qu’il est satisfait du script, ce qui fera le facteur décisif dans son retour concerne la façon dont les choses se passent avec Covid-19 quand Le flash commence le tournage. En fin de compte, Keaton ne fera le film que s’il estime que c’est sûr.

« Pour être honnête avec vous, vous savez ce qui m’inquiète plus que tout à propos de tout ça? C’est Covid. Je suis plus préoccupé. Je garde un œil plus sur la situation de Covid au Royaume-Uni que tout autre chose. Cela déterminera tout, et c’est pourquoi je vis en dehors de la ville ici sur 17 acres, en restant à l’écart de tout le monde, parce que le truc de Covid m’a vraiment préoccupé. Donc, c’est ma première chose à propos de tous les projets. Je le regarde et je pars, c’est ce truc va me tuer, littéralement? Et vous savez, si ce n’est pas le cas, alors nous parlons. «

De nombreux fans seraient sans aucun doute déçus de voir Keaton sortir du projet, compte tenu de l’immense excitation entourant son retour. Après Justice League de Zack Snyder créé sur HBO Max, Keaton’s Homme chauve-souris a de nouveau été salué sur les réseaux sociaux par les fans le déclarant être le meilleur acteur de Batman de tous les temps.

Dans tous les cas, avec ou sans Keaton, Le flash La sortie est prévue pour le 4 novembre 2022. Vous pouvez lire l’interview complète avec Keaton à Deadline.

