Michael Keaton : fan de Messi et plus de curiosités de l’acteur

TenStickers - Stickers Sticker mètre basket

Vous êtes à la recherche d'idées pour la décoration de la chambre de votre enfant ? Tenstickers est la solution. Votre petit garçon est fan de sport et plus particulièrement de basket? Découvrez nos gammes de designs spécialement conçus pour sa chambre. Mesurez son évolution de votre petit Michael Jordan et décorez sa chambre avec cet original sticker mètre. Cet autocollant est conçu pour être appliqué 10 cm au-dessus du sol afin d'éviter les plinthes.