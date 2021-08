Michael Keaton explique son retour de Batman et pourquoi il fait le film Flash

Michael Keaton a expliqué pourquoi il reprend son rôle de Batman pour Le flash, révélant qu’il a toujours eu l’idée de revenir pour « clouer » le rôle une fois de plus dans le fond de son esprit. Bien que le film à venir fasse partie du DCEU et ramènera Batman de Ben Affleck, il a été rapporté que Batman de Keaton reviendrait via un scénario multivers. C’est la première fois qu’on le voit dans le rôle depuis 1992 Le retour de Batman.

Dans une nouvelle interview avec The Hollywood Reporter, Michael Keaton a longuement parlé de sa carrière et de ce qui l’a amené à revisiter Bruce Wayne. L’acteur s’est dit impressionné par le scénario de Le flash écrit par Christina Hodson avec la vision du réalisateur Andy Muschietti pour le film. Peut-être que ce qui l’intriguait le plus, c’était juste l’opportunité d’avoir une chance de plus de briller dans le rôle de Batman, alors qu’il révélait comment il avait toujours pensé qu’il avait eu une autre grande performance alors que le Dark Knight laissait en lui.

« Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé: » Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer cette mère de famille. » Et alors je me suis dit : ‘Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laisse-moi voir si je peux y arriver' », a expliqué Keaton.

« J’ai dû le lire plus de trois fois pour me dire ‘Attendez, comment ça marche?' », a ajouté Keaton, notant que les éléments du multivers nécessitaient quelques explications. « Au fait, je ne suis pas arrogant, j’espère, à propos de ça. Je ne le dis pas comme ‘Je suis trop groovy.’ Je suis stupide. Il y a beaucoup de choses que je ne sais pas. Et donc, je ne sais pas, je viens de comprendre, mais c’était différent. «

Sur ce qui est différent de jouer Homme chauve-souris maintenant, Keaton a également déclaré: « Ce qui est vraiment intéressant, c’est combien plus j’ai [Batman] quand je suis retourné et l’ai fait. Je comprends cela à un tout autre niveau maintenant. Je le respecte totalement. Je respecte ce que les gens essaient de faire. Je ne l’ai jamais regardé comme, ‘Oh, c’est juste une chose idiote.’ Ce n’était pas idiot quand j’ai fait Batman. Mais c’est devenu une chose géante, culturellement. C’est emblématique. Alors j’ai encore plus de respect pour ça car qu’est-ce que j’en sais ? C’est une grosse affaire dans le monde pour les gens. Vous devez l’honorer et être respectueux de cela. Même moi, je dis ‘Jésus, c’est énorme.' »

Le flash est réalisé par Andy Muschietti et écrit par Christina Hodson. Il ramène Ezra Miller en tant que super-héros rapide aux côtés de Batman original de Keaton et de la version alternative de Ben Affleck du Dark Knight. Sasha Calle fait également ses débuts en tant que Supergirl du DCEU dans le film avec le casting mettant également en vedette Kiersey Clemons, Maribel Verdu et Ron Livingston. Avant la sortie du film, Muschietti a révélé un premier aperçu du costume de Batman de Keaton qui a été éclaboussé de sang.

Vous pouvez assister au retour de Keaton en tant que Batman lorsque Le flash est sorti en salles le 4 novembre 2022. Espérons que ce sera le premier de nombreux films de DC à présenter Keaton dans le rôle, comme cela a été dit. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Flashpoint, Flash, Batman