Michael Keaton explique pourquoi il ne regarde aucun film de super-héros

En tant que personne qui a donné vie à l’une des représentations les plus populaires de Batman, Michel Keaton a longtemps été un favori des fans du genre de film de super-héros. Après avoir joué dans l’original Homme chauve-souris film de Tim Burton, Keaton a repris le rôle de la suite Le retour de Batman. Plus récemment, il a fait sa marque dans l’univers cinématographique Marvel avec son rôle de vautour dans Spider-Man : Retrouvaillesun personnage qu’il a revisité dans Morbius.

Keaton revient également à son rôle de Batman pour plusieurs films à venir. Il sera un acteur majeur de Le flash avec le multivers lui permettant de rejoindre Batman de Ben Affleck dans le DCEU. Batman de Keaton est également confirmé pour Fille chauve-souris, un film en développement chez HBO Max. Dans une nouvelle interview avec Variety, Keaton a expliqué ce qui l’attirait dans la reprise de son rôle de Batman après tant d’années.

Participer au genre super-héros peut être amusant pour Keaton, mais cela ne signifie pas qu’il est le plus grand fan de les regarder. L’acteur admet qu’il n’a en fait regardé aucun épisode du MCU ou du DCEU du début à la fin. Il explique que ce n’est pas parce qu’il les méprise, mais qu’il est juste beaucoup trop occupé, ce qui lui laisse très peu de temps pour regarder des films, en particulier des films longs comme les films récents de super-héros.

« Je sais que les gens n’y croient pas, que je n’ai jamais vu une version complète de l’un de ces films – aucun film Marvel, aucun autre. Et je ne dis pas que je ne regarde pas ça parce que je suis intello – croyez-moi ! Ce n’est pas ça. C’est juste qu’il y a très peu de choses que je regarde. Je commence à regarder quelque chose, et je pense que c’est génial et je regarde trois épisodes, mais j’ai autre chose à faire ! »