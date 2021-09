Michael Keaton est responsable du look moisi et de l’apparence électrisante de Beetlejuice

Il n’y a pas mieux jus de scarabée, évidemment, que le poltergeist odieux instantanément adorable Michael Keaton nous a offert. La performance et le visage de Keaton semblaient être faits sur mesure pour lui. Il semble que cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Avec Keaton reprenant son rôle de Homme chauve-souris dans Le flash, les fans se souviennent de l’époque où Tim Burton recherchait Michael Keaton pour deux de ses rôles emblématiques. Après avoir regardé leurs carrières monumentales, il semble étrange de penser à ces deux premières rencontres et de discuter d’une idée loufoque qui est devenue un incontournable d’Halloween.

Quand Tim Burton s’est approché Michael Keaton pour le rôle de Bételgeuse et sa vision du film, Keaton admet « Je n’avais aucune idée de ce dont il parlait, mais je l’aimais », dit-il à propos de Burton. « J’ai dit : ‘J’aimerais pouvoir le faire. Tu as l’air d’être un gars vraiment sympa et je sais que tu es créatif, mais je ne comprends pas.' »

Tim Burton organiser une autre réunion avec le M. Maman star pour lui donner une autre chance de transmettre sa vision. « Quand vous voyez (le film), vous comprenez probablement pourquoi c’était difficile pour lui de s’expliquer. » Il a fallu trois essais distincts et déterminés de Burton pour expliquer son film, puis la troisième fois, quelque chose a finalement cliqué. « J’ai dit : « Donnez-moi la nuit ou deux jours » et j’ai appelé le service des garde-robes du studio et j’ai dit :« Envoyez-moi un tas de garde-robes de différentes périodes, au hasard. Choisissez simplement une étagère. » Et puis j’ai pensé à une idée de dents et à une idée de promenade. »

Keaton a appelé Burton et lui a dit qu’il avait trouvé quelque chose qu’il pensait que Burton aimerait. « Voici la partie incroyable à ce sujet. Il n’en a jamais rien vu. Nous en avons discuté. J’ai dit ‘Je veux des cheveux comme si j’avais planté mon doigt dans une prise électrique.’ Et j’ai dit ‘Je veux de la moisissure parce que Tim a dit qu’il vivait sous des rochers' », se souvient Keaton. « Alors je me suis présenté au travail et je suis monté sur scène et j’ai dit: » Cela va être très faux, ou il va – je ne sais pas ce qu’il va faire. » Burton aimait clairement la création Keaton. « Il l’a eu immédiatement », a déclaré Keaton à propos du moment.

Maintenant que nous avons vu le monde sombre et fantaisiste de Burton utilisé tout au long de sa carrière de Edward Scissorhands à Charlie et la chocolaterie, il semble que Keaton était un lecteur d’esprit, parce que sa Bételgeuse est sur le point ! Bravo, M. Keaton !

En vérifiant les faits, j’ai trouvé quelques jus de scarabée bits que, bien que non liés, je n’ai pas pu m’empêcher d’inclure. Burton a fait un plaidoyer passionné pour que Rat Packer Sammy Davis, Jr. joue Betelgeuse, car l’artiste était l’un des favoris de Burton en grandissant, mais les dirigeants du studio ne l’avaient pas.

Entre autres, Sarah Jessica Parker, Brooke Shields et Molly Ringwald font partie des jeunes actrices qui auraient refusé le rôle de Lydia Deetz. Juliette Lewis a auditionné, mais Winona Ryder a finalement conquis le cœur de Burton avec son rôle dans Lucas.

Le film s’appelait presque Sans draps effrayé. Et enfin, Winona Ryder a dit à Seth Meyers de Jus de scarabée 2, qui était en préparation en 2017 en disant: « Je pense que je peux le confirmer. C’était très secret top secret … mais alors [Tim Burton] faisait de la presse pour Gros yeux et et il a fait une interview devant la caméra et il a dit: « Oh ouais, nous le faisons, et Winona va y participer. » … S’il l’a dit, je peux le dire. » Vous devez me couvrir. Ne nous taquinez pas, Winona !

Sujets: Beetlejuice