Michael Keaton dit que revenir dans la combinaison pour le flash était incroyablement normal

Porter le Batsuit, c’est comme faire du vélo pour le favori des fans Homme chauve-souris l’acteur Michael Keaton. Comme tous les fans du Dark Knight le savent, Keaton a joué le rôle de Bruce Wayne dans le film de Tim Burton. Homme chauve-souris en 1989, un rôle qu’il a repris dans la suite de 1992 Le retour de Batman. Keaton n’a pas joué le super-héros depuis que Val Kilmer a repris le rôle de Batman pour toujours, bien que de nombreux fans considèrent toujours que Batman de Keaton est le meilleur de tous.

Pendant des années, les fans avaient demandé à Keaton de reprendre son rôle de Bruce Wayne plus âgé dans un nouveau film de Batman. Il a depuis été révélé qu’il jouera enfin à nouveau Batman avec une apparition spéciale dans Le flash, le prochain film de DC Films avec Ezra Miller reprenant son rôle dans le DCEU. L’intégration d’éléments multivers dans l’histoire est ce qui permettra à Batman de Keaton de se présenter aux côtés de Batman du DCEU joué par Ben Affleck.

La production est actuellement en cours sur Le flash, et Keaton a de nouveau enfilé la cape et le capuchon pour son retour en tant que Batman. Dans une récente interview avec l’animateur de Jake’s Takes, Jake Hamilton, Keaton a été directement interrogé sur ce que cela faisait de remettre le Batsuit après une interruption de trois décennies. Comme l’explique Keaton, il a été plutôt surpris de voir à quel point il était naturel d’être de retour dans le costume, presque comme si Le retour de Batman vient de sortir l’année dernière.

« C’était scandaleusement normal. C’était bizarre. Comme si je me disais : ‘Oh, oh oui, c’est vrai' », a déclaré Keaton. L’acteur a également expliqué comment le fait de porter le Batsuit l’avait inondé de souvenirs d’avoir joué le personnage il y a tant d’années, ce qu’il a trouvé intéressant. Keaton ne confirme pas officiellement s’il dira sa célèbre phrase « Je suis Batman » dans le film en prétendant qu’il n’a pas entendu la question, mais il semble plus probable que nous l’entendrons à un moment donné .

Andy Muschietti dirige Le flash sur un scénario de Christina Hodson. Avec Ezra Miller dans le rôle de Barry Allen et Michael Keaton dans le rôle de Bruce Wayne, le film fait intervenir Ben Affleck en tant que Bruce Wayne alternatif pour ce qui semble être cette version de la chanson du cygne du personnage. Sasha Calle fait également ses débuts en tant que Supergirl du DCEU dans le film avec le casting comprenant également Kiersey Clemons, Maribel Verdu, Ron Livingston, Saoirse-Monica Jackson et Rudy Mancuso.

on attend toujours de voir Michael Keaton dans le Batsuit, mais Muschietti a taquiné notre premier regard sur le costume lui-même. Sur Instagram, le réalisateur a publié une image en gros plan du logo de Batman avec le fond jaune classique qui orne le devant de la combinaison de Keaton. Il semble également y avoir du sang sur le costume, suggérant que Batman de Keaton pourrait bien se salir les mains quand nous le voyons dans Le flash.

Le flash devrait sortir le 4 novembre 2022. Il semble que nous verrons plus de Batman de Keaton au-delà Le flash de plus, comme il y a des rumeurs selon lesquelles il apparaîtra dans d’autres films DCEU comme l’équivalent de Nick Fury de Samuel L. Jackson dans le MCU. C’est une bonne chose que Keaton se sente si à l’aise dans la combinaison.

Sujets : Batman, Flash