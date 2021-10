Michael Keaton dit que la combinaison convient toujours parfaitement après 30 ans

Beaucoup d’entre nous ne pourraient probablement pas porter les mêmes tenues après trois décennies, mais ce n’est pas le cas pour Michael Keaton. Comme les fans le savent, Keaton est à bord pour revenir en tant que Batman dans le film Flash, reprenant le rôle qu’il a joué dans le classique de Tim Burton Homme chauve-souris films. Parce que Keaton est toujours l’acteur de Batman le plus populaire aux yeux de tant de fans, il y a une énorme excitation autour de son retour dans le rôle.

En fin de compte, se glisser dans le Batsuit n’était pas du tout un problème pour Michael Keaton. Cette semaine, l’acteur est apparu pour une interview avec Stephen Colbert sur Le spectacle tardif, et la conversation s’est naturellement tournée vers son retour de Bruce Wayne. Colbert a montré à son public une photo de Keaton en tant que Batman il y a trois décennies et a demandé à Keaton s’il pensait qu’il pouvait toujours s’intégrer dans l’ancien Batsuit, et voici ce que l’acteur avait à dire.

« Je l’ai fait. Ouais, [I’ve already done it]. Svelte comme toujours, mec », a déclaré Keaton, notant que la tenue était de la même taille maintenant qu’à l’époque de Tim Burton. De ce que cela faisait de retrouver le personnage, il a ajouté: « C’est génial, c’était génial. «

Andy Muschietti dirige Le flash sur un scénario de Christina Hodson. Le film fait partie du DCEU, ce qui signifie qu’il se déroule dans un univers cinématographique où Ben Affleck a déjà été établi comme Homme chauve-souris. Ramener Keaton signifie que The Flash fracture la chronologie et ouvre la porte à différentes incarnations de Batman pour apparaître dans le même film. Affleck apparaît également dans Le flash pour ce qui pourrait être sa dernière performance en tant que personnage. On ne sait jamais, cependant, et peut-être qu’Affleck revisitera ce rôle en tant que Bruce Wayne plus âgé dans environ trois décennies.

Michael Keaton a joué pour la première fois Batman dans Batman de Tim Burton, sorti en 1989. L’acteur reprend le rôle de la suite de 1992. Le retour de Batman, et ces deux films restent très populaires auprès des fans du Dark Knight. À un moment donné, Burton et Keaton prévoyaient de faire un troisième film, mais ces plans ont changé lorsque Burton a quitté le projet avec Keaton peu de temps après. Il y a eu des demandes de fans pour que Keaton revienne un jour dans le rôle, peut-être avec un Batman au-delà film, conduisant à ce retour dans Le flash.

« Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé: » Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer cette mère — euh. » Et alors j’ai pensé : « Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laissez-moi voir si je peux y arriver » », a également déclaré Keaton à propos de sa motivation pour reprendre le rôle, selon The Hollywood Reporter.

Avec Michael Keaton et Ben Affleck en tant que différents Bat-men, Le flash ramène Ezra Miller pour jouer le super-héros titulaire. Sasha Calle fait également ses débuts en tant que Supergirl avec d’autres membres de la distribution, notamment Kiersey Clemons, Maribel Verdu et Ron Livingston. La rumeur veut que Keaton continue d’apparaître dans d’autres films sous le nom de Batman après ce projet. Le flash sortira en salles le 4 novembre 2022. Cette nouvelle nous vient de The Late Show with Stephen Colbert.

Sujets : Flashpoint, Flash, Batman