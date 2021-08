Michael Keaton confirme son retour en tant que vautour dans Morbius

Michael Keaton a maintenant confirmé ce à quoi nous nous attendions tous concernant son rôle dans la prochaine sortie de Sony, Morbius. L’acteur révèle qu’il reprend en effet le rôle d’Adrian Toomes AKA Vulture du MCU Spider-Man : Retrouvailles, expliquant qu’au début, il n’avait absolument aucune idée de comment son retour allait fonctionner.

« Je hoche la tête comme si je savais de quoi ils parlent. Je dis ‘Uh-huh.’ Et je me dis : « Vous pouvez aussi bien m’expliquer la physique quantique en ce moment. Tout ce que je sais, c’est que je connais juste mon gars. Et je connais les bases. » Alors finalement, ils me regardaient et ils se sont mis à rire. Ils ont dit : « Vous ne savez pas de quoi nous parlons, n’est-ce pas ? J’ai dit : ‘Non, je ne sais pas, aucune idée de ce dont vous parlez.' »

Clairement, Michael Keaton doit arrêter tout ce qu’il fait, prendre une ou deux bandes dessinées et commencer à réviser le multivers. Surtout qu’il est sur le point d’être impliqué dans plusieurs d’entre eux avec des rôles dans les deux Morbius et DC Le flash, où il enfilera à nouveau la cape et le capuchon en tant que Batman.

Lorsque le visage adorable de Keaton a été repéré pour la première fois dans des images de Sony Morbius, beaucoup ont immédiatement soupçonné un retour d’Adrian Toomes, mais jusqu’à présent, cela n’a été confirmé à aucun titre officiel. Eh bien, l’entendre de Keaton lui-même est à peu près aussi officiel que possible. À moins qu’il ne soit tellement confus qu’il joue en fait un personnage différent et qu’il ne s’en soit pas rendu compte…

Avec Jared Leto dans le rôle titre et réalisé par Daniel Espinosa à partir d’un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless, Morbius présentera au public Michael Morbius, un scientifique souffrant d’une maladie du sang rare dont les tentatives pour se soigner l’affligent d’une forme de vampirisme, acquérant des capacités surhumaines mais aucune des faiblesses superstitieuses associées aux vampires. Autre qu’une soif de sang, bien sûr. Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal et Tyrese Gibson composent le casting de soutien.

Un peu comme Venin avant lui, Morbius est fortement associé à Spider-Man, le film étendant l’univers partagé prévu de Sony de films inspirés des personnages de Spider-Man. Distribué par Sony Pictures Releasing, Morbius est destiné à être le troisième volet de l’univers Sony Pictures des personnages Marvel après la suite à venir Venom : qu’il y ait un carnage.

Le retour de Keaton en tant que Vautour devrait s’avérer intéressant, bien que le rôle soit susceptible d’être un court caméo plutôt que quelque chose de plus substantiel. Pourtant, son croisement suggère certainement que d’autres personnages de l’univers cinématographique Marvel pourraient finir par apparaître dans la franchise distincte de Sony (tant qu’ils ont des liens avec Spider-Man), avec le potentiel clairement là pour Morbius et Venom à un crossover de jour dans l’autre sens et dans le MCU.

Morbius devrait sortir aux États-Unis le 28 janvier 2022, après avoir été retardé par rapport à une date initiale de juillet 2020 en raison des circonstances actuelles. Venom : qu’il y ait un carnage pendant ce temps, devrait maintenant sortir en salles aux États-Unis le 15 octobre 2021, après avoir également subi plusieurs retards. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Morbius le vampire vivant, Spider-man