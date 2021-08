Michael Keaton aspirait secrètement à son retour en tant que Batman

En 1989, sous la direction de Tim Burton, l’interprétation de Michael Keaton dans le rôle de Batman a aidé le grand public à assimiler le côté plus sérieux et sombre du personnage qui, jusqu’à ce moment, sa principale référence était la version d’Adam West. sur la série télévisée désormais datée des années 1960.

Keaton a de nouveau porté le manteau de la chauve-souris en 1992 avec « Batman Returns », qui est considéré comme l’une des meilleures adaptations des aventures du chevalier de Gotham City, et a donné le ton dans la production de « Batman: The Animated Série. », qui a un statut culte parmi les fans du personnage.

30 ans plus tard, Michael Keaton reprendra son rôle de Batman dans « The Flash », un film avec Ezra Miller qui devrait sortir en salles à l’été 2022, une opportunité que l’acteur a apparemment attendu depuis longtemps pour se réaliser. .météo.

Lors d’une récente conversation avec The Hollywood Reporter, Michael Keaton se dit enthousiasmé par son retour en tant que Batman dans « The Flash », car jouer à nouveau à Batman est quelque chose qu’il voulait faire : « Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé ‘ Je parie que je peux revenir en arrière et faire ce bâtard correctement », a commenté l’acteur.

Keaton joue une version plus ancienne et « aguerrie » de Bruce Wayne, quelque chose avec laquelle l’acteur se sent plus en phase en raison de la façon dont le film aborde l’héritage de son personnage, qui, selon lui, s’intègre parfaitement dans l’histoire de « The Flash ».

La manera en que el viaje de Barry Allen en “The Flash” se desarrollará aún está rodeada de misterio, aunque existe la creencia de que la cinta tomará un rumbo similar al de “Flashpoint”, motivo por el cual el personaje se encuentra en un univers parallèle. En plus de la présence de Keaton, les fans de DC anticipent le retour de Ben Affleck, qui avec cette production dit au revoir à sa propre incarnation de Bruce Wayne/Batman.

Le développement de « The Flash » a été une route semée d’embûches pour DC et Warner Bros, donc la présence d’Ezra Miller dans le projet assure sa continuité dans la franchise cinématographique après le départ de Zack Snyder. Andy Muschietti, réalisateur de « Mama » et des deux parties de « It », met en scène à partir d’un scénario de Christina Hodson, responsable de « Birds of Prey ».