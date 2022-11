Michael Keaton apparaîtra dans le flash en tant que Batman même après l’annulation de Batgirl

Le retour de Michael Keaton comme Batman dans le prochain film »Éclat », ne sera pas affecté par l’annulation du film »Fille chauve-souris ». Selon de nouvelles informations, le retour de l’acteur en tant que Batman au sein de l’univers DC restera dans l’histoire, un rôle qu’il reprendrait d’abord dans »Batgirl ».

Lorsque Découverte de Warner Bros. a fini par abandonner le film mettant en vedette Leslie GraceDe nombreux fans se sont demandé si Keaton apparaîtrait comme le personnage d’un nouveau film, car beaucoup s’attendaient à revoir leur Batman dans » Batgirl ».

De plus, il a été rapporté que malgré les nouveaux enregistrements au cours de l’été de cette année, « The Flash » n’a pas subi de changements significatifs dans son scénario et reste pratiquement inchangé dans les autres sections de la version filmée en 2021.

Michael Keaton a joué pour la première fois le Dark Knight dans »Batman » en 1989, avant de revenir dans sa suite »Batman Returns » en 1992. Cependant, l’acteur a refusé l’opportunité de participer à un troisième film intitulé »Batman Forever ». en raison de différences créatives avec le réalisateur Joel Schumacher.

Trois décennies plus tard, Keaton a accepté de remettre le Batsuit avec Ben Affleckqui a été confirmé pour apparaître également en tant que Batman dans le film » The Flash ».

« Cela semblait amusant », a expliqué Keaton à propos de sa motivation à revenir en tant que Batman. « J’étais curieux de savoir à quoi cela ressemblerait après tant d’années. Pas tellement que je le fasse, mais j’étais curieux à ce sujet, bizarrement, socialement. Tout cela est gigantesque. Ils ont leur propre monde. Donc, j’aime voir comme un étranger, pensant ‘Holy darling!' »

Apparemment, Warner voulait avoir plus d’apparence de Keaton en tant que Batman. Le studio a payé Keaton 2 millions de dollars pour ce qui n’aurait été qu’une semaine de travail sur « Batgirl ».

Au moment de l’annulation du projet, Keaton a seulement déclaré qu’il espérait que ce serait une bonne décision commerciale. « Je pense que c’était une décision commerciale », a-t-il déclaré. « Je vais supposer que c’était bon. Je ne sais vraiment pas. »

»The Flash » sortira en salles le 23 juin 2023.