Michael K. Williams honoré par Courtney B. Vance, co-vedette de Lovecraft Country, lors du discours des Emmys

Pays de Lovecraft la star Courtney B Vance en a profité pour rendre hommage à sa co-star Michael K. Williams alors qu’il acceptait son Emmy Award pour son apparition exceptionnelle dans une série dramatique lors de la cérémonie Emmy de ce week-end. Vance a remporté le prix pour sa performance en tant que George Freeman dans l’épisode « Whitey’s On The Moon » de la série annulée, tandis que Williams, décédé la semaine dernière, est nominé pour le meilleur acteur de soutien dans une série dramatique pour avoir joué Montrose Freeman, le frère de Le personnage de Vance.

Alors qu’il a remercié le créateur de la série Misha Green, ses collègues nominés, dont Don Cheadle, qui a été nominé pour son clin d’œil et ça vous manque camée dans Le faucon et le soldat de l’hiver, et sa famille, Vance a terminé son discours en honorant Williams comme quelqu’un qui « a tout fait avec tout son cœur ouvert, avec son esprit infini et avec beaucoup trop de style. Qu’il repose au pouvoir et honorons tous son immense héritage en étant un un peu plus d’amour en avant, un peu plus sans fin dans la pensée et un peu plus swaggy en action. »

Vance a parlé plus en détail de sa collaboration avec Williams dans une interview dans les coulisses, en disant: « Je l’aime. Nous nous sommes récemment rencontrés pour la première fois », a déclaré Vance à propos de Williams lors d’une apparition dans les coulisses avec la presse (via Date limite). « Je le suis et il me suit depuis un certain nombre d’années. Nous nous sommes rencontrés lors d’un événement dans le New Jersey il y a environ trois ans. pourrait se faire un câlin et juste dire combien nous nous aimions. Et l’idée que peu de temps après, nous jouerions les frères dans Pays de Lovecraft. C’est son. Nous étions frères. Je suis mort dans la série et nous nous sommes dit au revoir, donc c’est trop douloureux d’y penser vraiment, alors je l’honore partout et de toutes les manières possibles. »

Bien que la série ait été annulée, Pays de Lovecraft a remporté 18 nominations aux Emmy au total, y compris le cinquième signe de tête de Williams du panel. La créatrice Green a partagé les détails de son plan pour la saison 2 avec les fans via Twitter peu de temps après l’annulation par HBO. Green a depuis été lié à l’écriture du script de DC’s Canari noir film qui avance maintenant pour HBO Max et verrait l’écrivain retrouver Pays de Lovecraft star Jurnee Smollett.

Courtney B. Vance a déclaré à propos de la fin prématurée de l’émission : « Je suis très, très heureux et en même temps, je suis très triste à cause de Michael et parce que nous ne faisons toujours pas l’émission. Dans mon esprit et dans mon esprit, il n’a pas de sens. Je suis triste pour le public que nous ne voyons pas comme Game of Thrones nous n’avons pas l’occasion de voir sept ans, huit ans à suivre ces personnages et à en apprendre davantage sur cette période et sur notre peuple et ses luttes. Et où va l’esprit de Misha, c’est donc très douloureux pour moi en tant qu’acteur. » Pays de LovecraftLa série de dix épisodes de est disponible pour regarder sur HBO Max.

