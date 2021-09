Michael K. Williams décède, la star de Wire & Lovecraft Country avait 54 ans

Acteur acclamé et très apprécié Michael K. Williams, mieux connu pour son rôle d’Omar dans la série à succès HBO Le fil, nous a quittés. THR rapporte que l’acteur a été retrouvé mort par son neveu dans le salon de son appartement de Brooklyn lundi, mais la cause du décès n’a pas encore été déterminée. Il avait 54 ans.

« C’est avec une profonde tristesse que la famille annonce le décès de l’acteur nominé aux Emmy Michael Kenneth Williams », lit-on dans un communiqué de la représentante de l’acteur Marianna Shafran. « Ils demandent votre vie privée tout en pleurant cette perte insurmontable. »

Beaucoup d’autres rendent également hommage à l’acteur. Qui comprend La brigade suicide le réalisateur James Gunn qui a écrit dans un tweet : « Michael K Williams, en plus d’être l’un des acteurs les plus talentueux du moment, était également l’une des âmes les plus gentilles, les plus douces et les plus douces que j’ai jamais rencontrées. C’est déchirant. Mes pensées sont avec tous ceux qui l’aimaient. »

Aisha Tyler a ajouté: « Michael K Williams était une âme belle, passionnée et expansive. Je me suis sentie tellement chanceuse de l’avoir connu, et nous avons tous été tellement chanceux d’avoir apprécié son incroyable talent. Il brûlait si fort. Reste au pouvoir, MKW . Tu seras pour toujours le roi. »

Originaire de Brooklyn, Michael Kenneth Williams est né le 22 novembre 1966. S’inspirant de La nation rythmique de Janet Jackson 1814, Williams a commencé sa carrière dans le divertissement en tant que danseur, apparaissant dans des vidéos et en tournée avec des musiciens notables comme Geroge Michael et Madonna. Il a également travaillé comme mannequin et chorégraphié le single « 100% Pure Love » de Crystal Waters en 1994. Des années plus tard, il incarnera le policier dans la série « Trapped in the Closet » de R. Kelly.

Le jour de son 25e anniversaire en 1991, Williams a été coupé au visage avec un rasoir lors d’une bagarre dans un bar, et la cicatrice deviendrait une partie intégrante de son look. Au milieu des années 1990, Williams a commencé à s’impliquer davantage dans le métier d’acteur lorsqu’il a été découvert par Tupac Shakur. Cela l’a amené à incarner le frère du rappeur légendaire dans le film de 1996 Balle. Une fois un acteur établi, il est apparu dans de nombreux autres films au fil des ans, notamment des performances acclamées dans 12 ans d’esclavage et Le joueur.

Williams est peut-être mieux connu pour avoir joué Omar Little sur Le fil, un rôle préféré des fans qui lui a valu un grand succès. Il a ensuite impressionné par ses rôles de Chalky White dans Boardwalk Empire, Freddy Knight sur La nuit de, et Bobby McCray sur Quand ils nous voient. Plus récemment, il a joué le rôle de Montrose Freeman dans Pays de Lovecraft, un rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Il a également été nominé pour ses rôles dans Quand ils nous voient, La nuit de, et le téléfilm Bessie.

Parmi les autres émissions de télévision à présenter Williams, citons La loi et l’ordre, CSI, Communauté, et Les Sopranos. Certains de ses nombreux autres crédits sur grand écran incluent Assassin’s Creed, La route, et les remakes de RoboCop et Ghostbusters. Ses performances finales seront vues dans les films à venir Entouré et 892.

Williams laisse dans le deuil sa mère et nos pensées vont à elle ainsi qu’au reste de la famille et des amis en ce moment. Que Michael K. Williams repose en paix. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

