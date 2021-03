Michael Jordan et Mia Hamm apparaissent dans le remake de la publicité emblématique «  Tout ce que vous pouvez faire  »

Michael Jordan et Mia Hamm sont toujours férocement compétitifs.

Le duo revient dans une nouvelle publicité pour Gatorade Zero qui rappelle leur publicité Gatorade il y a près d’un quart de siècle.

Cette fois-ci, la grande footballeuse Abby Wambach (deux fois médaillée d’or olympique et championne de la Coupe du monde féminine 2015) et la légende jamaïcaine de l’athlétisme Usain Bolt (huit fois médaillée d’or olympique) prennent les rôles principaux.

La paire avale du Gatorade Zero pour les préparer à faire tourner les pneus, courir, faire du vélo stationnaire, jouer au football et au ping-pong avant qu’ils échouent lamentablement en patinage de vitesse pendant que « Tout ce que vous pouvez faire (je peux faire mieux) » joue en dessous.

Après la lecture de l’une des paroles «Oui, je peux», nous voyons Jordan au téléphone les regarder lutter pour patiner.

«Non, vous ne pouvez pas», dit-il avant de lever les yeux pour voir Hamm mettre une balle de golf.

«Oui, je peux», dit-elle en enfonçant le putt tout en levant les yeux et en lui lançant un regard entendu qui le fit hocher légèrement la tête.

Ce nouveau spot est une version moderne de la publicité que Jordan et Hamm ont faite en 1997, quand ils ont concouru au basket et au football avant d’abattre du Gatorade et de s’affronter en escrime, tennis et piste sur fond de « Anything You Can Do (I Can Faire mieux). »

Wambach a adoré faire partie de cette nouvelle incarnation, affirmant que la publicité originale avait un impact réel sur elle.

«C’était juste amusant», a-t-elle dit à People. «J’étais un enfant en grandissant, je regardais les publicités de Michael et Mia se dire« Oh, c’est ça »- c’était la première fois que je voyais de ma vie une femme dans la même veine qu’un homme. Et je pense que pour moi, m’a donné la permission de croire que je méritais la même chose que les hommes méritaient. «