Michael Jordan a rejeté la demande d’Idris Elba de jouer en biopic

Ce serait tout simplement un honneur incroyable pour beaucoup de gens d’être interprété par un acteur aussi populaire et talentueux qu’Idris Elba, mais ce n’est pas quelque chose que Michael Jordan veut pour lui-même. Jordan, toujours considéré par beaucoup comme le plus grand basketteur de tous les temps, a certainement une histoire de vie incroyable. Il y a eu des documentaires relatant la montée de Jordan et des Chicago Bulls dans les années 1990, mais les fans n’ont pas encore eu droit à un biopic approprié.

Apparemment, ce n’est pas dû à un manque d’intérêt de la part de quiconque à Hollywood, mais à quelque chose qui n’intéresse pas Jordan lui-même. Récemment, Elba est apparu sur le podcast « Sneaker Shopping » de Complex et avait des informations intéressantes à partager sur un grand rôle qu’il avait échoué atteindre. La star de Luther s’est sentie très inspirée de jouer Jordan dans un film, et il a même eu la chance de présenter personnellement le casting potentiel pour jouer l’icône de la NBA. C’est à ce moment-là que le vent s’est un peu retiré des voiles d’Elbe, car Jordan n’a pas tardé à mettre fin à cette idée.

« Je lui ai même dit une fois : ‘Je veux te jouer' », explique Elba. « Il m’a dit : ‘Hm, je ne suis pas encore prêt.’ C’est ce qu’il a dit, ‘Je ne suis pas encore prêt.’ … J’étais très sérieux.

Notant à quel point il était plus impressionné par la vie de Jordan en dehors du terrain, Elba a ajouté: «Dans ma tête, jouer à Jordan ne consisterait pas à jouer au basketteur; il s’agissait de l’homme d’affaires. C’est un homme d’affaires très astucieux, très intelligent. Et son travail en tant que philanthrope est, comme, tacite, mais les gens ne comprennent pas le travail. Il se soucie; il fait beaucoup de travail. C’est donc là que je faisais allusion. Je veux jouer Jordan – je le fais. Il était comme, ‘Ah, je ne suis pas encore prêt pour cette histoire.' »

Un film qui parle en quelque sorte de Michael Jordan est en train de se produire

Michael Jordan préfère s’en tenir aux documentaires pour le moment, mais il y a un film à venir qui plonge un peu dans son histoire. En avril, il a été révélé que Matt Damon et Ben Affleck se réunissaient pour développer un film basé sur l’accord d’approbation de Jordan avec Nike. Jordan ne sera pas l’objectif principal du film car il suivra principalement Sonny Vaccaro, cadre de Nike, dans sa quête pour signer la star montante du basket-ball au début des années 1980.

Damon jouera Vaccaro tandis qu’Affleck jouera le co-fondateur de Nike Phil Knight. Les deux écrivent et produisent également le film avec Affleck en tant que réalisateur. Il ne semble pas que quiconque jouera Jordan car il semble qu’il sera principalement évoqué mais pas réellement montré.

« L’histoire se concentrera sur la quête incessante de Vaccaro pour signer Jordan dans ce qui était alors la troisième entreprise de chaussures, un voyage qui l’a conduit chez les parents de Jordan, et en particulier, sa mère puissante et dynamique, ainsi que chez d’anciens entraîneurs, conseillers , et amis », lit un synopsis de l’intrigue. « Jordan sera une figure mythique planant au-dessus du film et jamais vue, alors même que Vaccaro essaie de l’atteindre en accédant à ses proches et autour de lui. »