Michael Jackson voulait jouer Jar Jar Binks dans Star Wars

Michael Jackson était connu dans le monde entier comme le « Roi de la Pop »Cependant, il a également joué dans de nombreux épisodes embarrassants, y compris sa tentative d’apparaître dans la franchise de ‘Guerres des étoiles’ comme l’un des personnages les plus polarisants de la saga.

Jackson aurait cherché à convaincre George Lucas apparaitre dans ‘Guerres des étoiles’ jouer le détesté par certains et aimé par d’autres, Jar Jar Binks dans le Épisode 1, ‘La menace fantôme’. L’acteur en charge de donner voix et mouvements au personnage, Ahmed Besta révélé la tentative de Jackson.







« Je, Natalie Portman et les enfants de George nous étions à un concert de Michael Jackson dans le Arène de Wembley … nous étions dans les vestiaires et nous nous sommes rencontrés Michael. Ils étaient Michael et Lisa Marie (Presley). George m’a présenté comme ‘Jar Jar’, et j’ai pensé que c’était bizarre. «

«Ensuite, nous sommes allés à une grande fête. Je buvais avec George et lui a demandé pourquoi il m’avait présenté comme ‘Jar Jar’, auquel il a dit: ‘Eh bien, Michael Je voulais jouer le rôle, mais je voulais le faire avec des prothèses et du maquillage comme dans ‘Thriller en francais’, George Je voulais le faire en CGI. Ce que je pense c’est que Michael Jackson Cela aurait été plus grand que le film, et je ne pense pas que je voulais ça. «







Ahmed Best, a également révélé qu’il a accepté le statut détesté qu’il a Jar Jar Binks et qu’il comprend pourquoi la pertinence du personnage a décliné dans les films suivants.

«En fin de compte, c’est le cinéma, et si un personnage ne fonctionne pas pour les gens qui regardent le film, alors le personnage ne fonctionne pas… Je ne peux pas le prendre personnellement. C’est au cinéaste de s’assurer que non seulement le film fonctionne, mais aussi pour le public », a-t-il ajouté. Meilleur.







«Il n’y avait vraiment pas de place pour lui dans ‘La vengeance des Sith’C’était une histoire très sombre. Il n’y avait pas besoin de quoi que ce soit de comique, ce qui est tout le but de Jar Jar … Son but est d’apporter lumière et légèreté, à cette époque il n’y en avait pas ».

D’un autre côté, il a été récemment révélé que Michael Jackson Il a également essayé de jouer le rôle du Professeur X dans les bandes live-action de ‘X Men’, même si, de toute évidence, elle n’a pas réussi non plus.