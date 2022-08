Michael Jackson voulait jouer dans cette série qui fait fureur sur Netflix

CÉLÉBRITÉS

Le roi de la pop avait approché Warner Bros. dans les années 90 pour faire la une d’une adaptation de bande dessinée. Regardez ce que son créateur a dit !

© GettyMichael Jackson voulait jouer ce rôle dans les années 90.

Il ne fait aucun doute que le départ de Michael Jackson C’est une immense tristesse pour ses fans. Et c’est que le roi de la Pop J’avais encore quelques rêves à réaliser. En plus des projets dans l’industrie musicale, le chanteur et danseur qui a su marquer l’histoire avec ses tubes avait prévu des jobs d’acteur. L’un d’eux impliqué star dans une fiction qu’aujourd’hui fait fureur Netflix. Pouvez-vous imaginer de quelle série il s’agit?

Comme annoncé par son créateur cette semaine, l’inventeur du célèbre marche lunaire était intéressé à faire partie d’une adaptation d’une série de bandes dessinées à l’écran. On parle de Marchand de sablela production qui triomphe sur la plateforme de streaming basée sur l’histoire créée par Neil Gaman, avec son propre auteur comme producteur exécutif. Avec Allan Heinberg et David S. Goyer en tant que showrunner, ses dix épisodes font partie du catalogue et ont réussi à attirer l’attention des internautes parmi les tendances.

Le synopsis officiel de Netflix indique : « Sandman alias rêve -la puissante entité cosmique qui contrôle tous les rêves-, a été capturée et a passé plus d’un siècle en prison. Maintenant, il doit traverser des mondes et des époques différents pour réparer le chaos que son absence a causé.”. Et il conclut : « JeC’est une tapisserie élaborée de mythes et de dark fantasy où les personnages sont tout ; une tapisserie tissée en dix épisodes épiques sur les aventures de Sueño”. Tom Sturridge Il a été choisi pour jouer dans cette fiction avec Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Charles Dance et Jenna Coleman dans des rôles secondaires.

Bien que Sandman fasse déjà partie du catalogue du service d’abonnement, il a fallu du temps pour devenir une réalité. Depuis le début des années 1990, il y avait des spéculations que l’adaptation viendrait. Outre Sturridge, l’un des grands candidats à la tête d’affiche de cette émission était Joseph Gordon-Levittqui a failli jouer dans une adaptation en 2016. Cependant, le rôle était auparavant dans les plans du chanteur décédé en 2009.

En dialogue avec Happy Sad Confused, Neil Gaiman lui-même a expliqué : «En 1996, j’ai été emmené dans les bureaux de Warner Bros., où le président de l’époque m’a fait asseoir et Il m’a dit que Michael Jackson l’avait appelé la veille pour lui demander s’il pouvait jouer le rôle de Dream dans Sandma.n”. Quoi qu’il en soit, au cours de ces 30 années, personne n’a réussi à conquérir le créateur de la bande dessinée autant que Tom Sturridge.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂