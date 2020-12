Michael Jackson ne voulait pas jouer «  Dirty Diana  » devant la princesse pour une raison évidente

Michael Jackson a sorti plusieurs succès primés tout au long de sa carrière, «Dirty Diana» étant l’un d’entre eux. Lorsque la princesse Diana l’a rencontré avant son spectacle au stade de Wembley, elle a dû le convaincre d’interpréter la chanson devant elle.

Voici pourquoi Jackson n’a pas voulu interpréter cette chanson devant Diana, princesse de Galles.

Michael Jackson et la princesse Diana étaient, semble-t-il, de très bons amis

Ils se sont liés aux paparazzi, à la presse et à leurs enfants. Avant leur mort, Jackson et la princesse Diana étaient de bons amis, Jackson envoyant même des vestes pour les fils de la princesse Diana, William et Harry.

«Nous étions très proches», a déclaré Jackson aux médias allemands en 1999. «Elle était extrêmement proche par téléphone… J’étais toujours marié à Lisa Marie [Presley]. Diana me réveillait généralement tard le soir… surtout après trois heures du matin! Et puis elle m’a tenu pendant des heures au téléphone. Elle a parlé des enfants, de la presse.

Jackson apparaissant principalement aux États-Unis, le couple ne s’est rencontré que quelques fois en personne. L’un de ces moments était au concert de Michael Jackson au stade de Wembley au Royaume-Uni. Là, il aurait changé la setlist quand il a appris que la princesse Diana serait présente.

Michael Jackson et la princesse Diana | Lynn Goldsmith / Corbis / VCG via Getty Images

Michael Jackson a sorti ‘Dirty Diana’ de sa setlist

En 1988, Diana et le prince Charles ont assisté au concert londonien de Jackson’s Mauvais monde Tour. En conséquence, Jackson voulait être aussi respectueux que possible, retirant la chanson «Dirty Diana» de la setlist. Cependant, lorsque les deux se sont rencontrés avant le spectacle, elle l’a convaincu du contraire.

«Je l’ai sorti de l’émission en l’honneur de Son Altesse Royale», a déclaré Jackson lors d’une interview de 1997 avec Barbara Walters, partageant que Diana lui avait demandé lors de la rencontre avant l’émission: «Allez-vous faire Dirty Diana ? »

«J’ai dit: ‘Non, je l’ai retiré de la série à cause de vous’, a poursuivi Jackson. « Elle a dit non! Je veux que tu le fasses. Fais le. Fais la chanson. ‘»

Selon biographie.com, Diana a dansé pendant le concert de Jackson, même si son partenaire d’alors, le prince Charles, est resté assis. Cet événement a été l’un des seuls moments où ces célébrités ont rencontré en personne la princesse Diana mourant moins de 10 ans plus tard.

Est-ce que «Dirty Diana» parle de la princesse Diana?

Bien que cette chanteuse était proche de la princesse Diana, cette chanson, qui est apparue sur l’album Mauvais 25, n’a pas été écrit à son sujet. Au cours de plusieurs entretiens, Jackson a cité les groupies comme source d’inspiration pour «Dirty Diana».

Certains auditeurs l’ont jugé sexiste, avec des paroles comme: «Elle aime les garçons dans les groupes, elle sait quand ils viennent en ville, les fans de tous les musiciens après la tombée du rideau.» Cependant, l’artiste a affirmé que c’était l’un de ses favoris.

«Dirty Diana» et d’autres chansons de Jackson sont disponibles sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.