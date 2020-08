Michael Jackson: Joyeux anniversaire à Paris et Janet

30/08/2020 13 h 04

Michael Jackson, décédé en 2009, aurait fêté son 62e anniversaire le 29 août. Sa fille Paris et sa sœur Janet félicitent la légende de la pop.

Bien qu’il soit décédé il y a plus de dix ans, Michael Jackson (1958-2009, “Billie Jean”) fait toujours partie intégrante du monde de la musique pop. Le chanteur, toujours considéré comme le “King of Pop” incontesté, aurait eu 62 ans le 29 août. Sur Instagram, la famille et les amis célèbres ont pensé à Jackson.

“Joyeux anniversaire vieil homme”

Sa fille Paris Jackson, 22 ans, a partagé une photo éditée la montrant à côté de son père et a écrit: «Joyeux anniversaire, mon vieux». La sœur de la chanteuse, Janet Jackson (54 ans), a publié une photo sur laquelle simplement les mots “tu me manques, grand frère” et un baiser emoji sont montrés.

Source: instagram.com

Des amis et collègues célèbres se sont également inscrits pour l’anniversaire du roi de la pop. La top model Naomi Campbell (50 ans) a posté plusieurs photos des deux ensemble et a déclaré que la «légende» restera toujours dans son cœur. Lionel Richie (71 ans) s’est entretenu avec son «cher ami»: «Vous aviez un talent incroyable et nous avons partagé un voyage incroyable ensemble. Vous avez donné au monde une musique si inspirante. Tu me manques profondément. “

Enfin, l’homologue féminine de Jackson s’est manifestée. Madonna (62 ans), la “reine de la pop”, a également publié une photo dans laquelle les deux peuvent être vus ensemble. «Joyeux anniversaire au seul vrai [König]«, Elle a écrit sur ce qu’elle représentait avec un emoji couronne.

(wue / spot)