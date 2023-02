Michael Jackson au Super Bowl 1993 : chansons, combien il a gagné, présence et durée de la présentation

Super Bowl 2023

La performance de Michael Jackson a révolutionné les spectacles de la mi-temps du Super Bowl.

©George Rose/Getty ImagesMichael Jackson au Super Bowl XXVII au Rose Bowl de Pasadena, en Californie.

si on parle de Les meilleurs spectacles de la mi-temps du Super Bowlil faut parler de la présentation de Michael Jackson 1933ce n’est pas pour rien qu’il est et continue d’être le roi de la pop et nous avons analysé certaines données, comme la durée de son concert, les chansons qu’il a interprétées et pourquoi tout le monde parle toujours de lui.

+ Pourquoi la performance de Michael Jackson au Super Bowl est-elle si importante ?

La réponse est simple : il y a un avant et un après sa présentation. Avant que Michael Jackson ne soit l’invité, le spectacle de la mi-temps était composé de fanfares et de présentations de sponsors.mais le roi du spectacle pop a complètement révolutionné la stratégie commerciale à ce que nous savons aujourd’hui.

De plus, sa présentation est inégalée, car au début de la présentation, Jackson est apparemment sorti d’un des écrans du stade, puis le vrai chanteur a été montré au milieu du terrain après quoi Il est resté silencieux pendant plus d’1h30 et pratiquement sans bouger pendant que le public hurlait d’émotion.

+ Combien de temps a duré le spectacle du Super Bowl de Michael Jackson et quelles chansons a-t-il chantées ?

Michael Jackson a également indiqué combien de temps dureraient les spectacles à la mi-temps parce que sa présentation a à peine dépassé 12 minutes, marquant la moyenne d’aujourd’hui de 13 minutes.

Michael Jackson a chanté cinq chansons:

Confiture (avec l’intro de Pourquoi tu veux trébucher sur moi) billy-jean noir ou blanc nous sommes le monde soigner le monde

+ Combien Michael Jackson a-t-il gagné et combien de personnes étaient présentes ?

La participation au Super Bowl XXVII était 141 335 personnesalors que, comme c’est la coutume, les artistes ne sont pas payés pour se produire au Super Bowl, donc Michael Jackson n’a pas reçu d’argent de cela. Le bénéfice que les artistes reçoivent est la projection.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?