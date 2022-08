Michael Jackson a failli jouer dans un film Sandman

D’accord avec Neil Gamanauteur de »L’homme de sable » Il fut un temps où Michael Jackson Il a proposé de jouer Morpheus, le roi des rêves et le personnage principal dans une adaptation cinématographique de la bande dessinée.

Une vidéo partagée par Josh Horowitzprésente une interview de Gaiman dans laquelle il raconte la fois où le président de Warner Bros. l’a informé en 1996 que le roi autoproclamé de la pop était prêt à jouer dans une adaptation en direct en tant que Morpheus.

Bien que « The Sandman » ait maintenant été transformé avec succès en une série télévisée Netflix, de nombreuses tentatives précédentes pour adapter l’histoire à l’écran ont échoué. En tant que l’un des premiers romans graphiques à entrer dans la liste des best-sellers du New York Times, »The Sandman » a été voulu adapter depuis 1991, mais le projet avait été oublié au fil des ans. .

En 2013, une adaptation de »The Sandman » était prévue avec David S Goyer produisant une nouvelle adaptation avec Gaiman produisant, avec Joseph Gordon-Levitt jouant le rôle de Morpheus, et pourrait également servir de réalisateur. Pourtant, avec la nouvelle interview publiée, c’est la première révélation que Michael Jackson aurait également participé pour avoir le rôle.

Gordon-Levitt a finalement quitté le projet en raison de différences créatives, et l’approche cinématographique théâtrale a été abandonnée au profit de la recherche de son adaptation en une série télévisée épisodique. En 2019, un accord a été conclu avec Netflix pour produire et diffuser la série en 2022, avec » The Sandman » voyant la lumière le 5 août, avec Tom Sturridge dans le rôle de Morpheus.

En 1996, l’implication de Jackson dans le film consistait uniquement en une balade dans le parc à thème Captain EO, l’anthologie expérimentale semi-autobiographique « Moonwalker » et une adaptation de la comédie musicale à succès de 1978 « The Wiz », basée sur « The Wizard of Oz ». ‘ Ce dernier a présenté Jackson dans le rôle de Scarecrow, aux côtés de son amie, Diana Ross, dans le rôle de Dorothy.