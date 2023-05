Michael J. Fox vient juste de réaliser qu’il est « vraiment bon » dans Retour vers le futur

Acteur bien-aimé Michael J. Fox vient juste de réaliser à quel point il est bon en tant que Marty McFly dans la trilogie d’aventures de science-fiction emblématique, Retour vers le futur. S’adressant à Empire, Fox a été choqué de reconnaître enfin son propre talent et s’est demandé pourquoi sa femme ne lui avait jamais dit à quel point il était bon dans la trilogie auparavant.





« Je l’ai vu quand il est sorti, au Cinerama Dome, c’était de la folie, puis je ne l’avais vu dans son intégralité qu’il y a quelques années. C’était Noël. On était en train de décorer le sapin… Je suis allé chercher quelque chose à la cuisine et je suis parti un bon moment. Tracy est venue me trouver et je regardais la télé. J’ai dit : ‘Regarde, Retour vers le futur est à la télé ! Tu sais quoi, je suis vraiment doué pour ça ! Elle a dit: ‘Oui, nous savons.’ ‘Eh bien, pourquoi ne me l’as-tu pas dit ?! »

Bien qu’il ait fallu beaucoup de temps à Fox pour réaliser à quel point il est merveilleux en tant que Marty dans Retour vers le futur, c’est super de savoir que l’acteur a enfin rejoint le reste d’entre nous. Le rôle de Marty McFly a été attribué pour la première fois à Eric Stoltz, le rôle étant refondu après des différences créatives. Fox a repris quelques semaines de production, l’acteur révélant qu’il pensait que son temps sur la liste A d’Hollywood serait de courte durée.

« Je pensais que tout cela serait bientôt terminé. Je pensais qu’ils verraient ce que j’avais fait, que je retournerais en queue de peloton et que je recommencerais.

Bien sûr, Fox a finalement été informé par son agent que Retour vers le futur était rapidement devenu « la plus grande chose au monde ». Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.

Retour vers le futur reste le rôle le plus emblématique de Michael J. Fox

Sorti en 1985 et réalisé par Robert Zemeckis, Retour vers le futur suit le lycéen Marty McFly (Michael J. Fox) et son amitié peu orthodoxe avec le scientifique excentrique Emmett « Doc » Brown (Christopher Lloyd), qui a été occupé à travailler sur une machine à voyager dans le temps. Accidentellement zappé dans les années 1950, Marty interfère par inadvertance avec la romance naissante de ses parents maintenant adolescents. Notre héros doit maintenant réunir ses futurs parents, de peur qu’il ne cesse d’exister dans les années 1980.

Retour vers le futur a engendré deux suites, Retour vers le futur partie II en 1989 et Retour vers le futur partie III en 1990, la franchise étant désormais considérée à juste titre comme l’une des plus grandes trilogies cinématographiques de tous les temps. Et c’est en grande partie grâce à la performance de Fox et à sa chimie sans effort avec Christopher Lloyd.

Michael J. Fox explorera ensuite sa vie et sa carrière dans le prochain documentaire, Toujours. Le projet incorporera des éléments documentaires, archivistiques et scénarisés, racontant l’histoire extraordinaire de Fox dans ses propres mots – l’histoire improbable d’un enfant trop petit d’une base de l’armée canadienne qui a atteint les sommets de la célébrité dans les années 1980 à Hollywood. Le récit de la vie publique de Fox, plein de frissons nostalgiques et de brillance cinématographique, se déroulera parallèlement à son parcours privé inédit, y compris les années qui ont suivi son diagnostic, à 29 ans, de la maladie de Parkinson.

Toujours devrait faire ses débuts sur Apple TV + le 12 mai.