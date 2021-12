Michael J. Fox ne comprend que maintenant pourquoi Retour vers le futur est toujours aimé

Bien qu’il ait presque perdu le rôle de Marty McFly au profit d’Eric Stoltz, Michael J. Fox est devenu une icône cinématographique instantanée lorsqu’il est apparu à l’écran en tant que voyageur dans le temps dans Retour vers le futur en 1985. Cependant, ce n’est que maintenant que l’acteur a compris pourquoi le film a un si grand succès et a duré près de quatre décennies. En ce qui concerne l’influence que la franchise a eue au cours de ces années, les trois films ont contribué à la culture pop en tant qu’inspiration pour les séries animées. Rick et Morty, les vraies versions des boots et hoverboards auto-laçants, mais malheureusement pas encore de voitures volantes ou de Jaws 19.

L’original Retour vers le futur raconte l’histoire de l’adolescent Marty McFly qui se retrouve par inadvertance transporté dans les années 1950 dans une machine à remonter le temps construite par son voisin, Doc Brown, où il doit s’assurer que ses parents se rencontrent et tombent amoureux avant qu’il ne soit rayé de l’histoire. Avec une histoire globale qui s’étend sur plus d’un siècle à travers les trois films alors que McFly voyage dans le futur, le passé et tout le reste, les films ont maintenant traversé les générations et sont tout aussi appréciés aujourd’hui que dans les années 80.

Fox, qui a maintenant pris sa retraite d’acteur, a révélé dans une interview avec AARP Magazine qu’il avait finalement eu un moment d’épiphanie lorsqu’il a soudainement compris ce qui incitait le public à revenir à la franchise après tant d’années. Il expliqua:

«Je l’ai découvert à la télévision à Noël dernier. Et je pensais que j’étais vraiment bon là-dedans, mieux que je ne le pensais. Plus important encore, j’ai compris l’esprit du film. J’ai compris… que nous avons tous besoin… de nous attribuer le mérite de ce que nous avons fait et des vies que nous avons touchées et de prendre parfois un peu de recul et d’apprécier qu’une grande partie de la vie a été formidable et qu’il y a beaucoup plus à vivre.

Les Retour vers le futur la série est allée bien au-delà d’une simple série de films, s’étant diversifiée dans la télévision pour enfants avec Retour vers le futur : la série animée – qui serait la dernière entrée dans l’histoire de la franchise à l’écran, sans compter quelques courts sketches et publicités pour avoir présenté Fox et sa co-star Christopher Lloyd au fil des ans. Il a également inspiré des marques de mode, des lignes de jouets récentes basées sur les personnages originaux du film, et a également récemment vu une nouvelle version musicale de la branche monter sur scène dans le West End de Londres, garantissant que l’héritage de la série se poursuit bien dans une autre décennie. .

L'un des plus grands attributs du film dirigé par Michael J. Fox, après toutes ces années, est qu'il a apporté son propre sentiment de nostalgie à ceux qui, au moment de sa sortie, pouvaient se souvenir des années 1950 avec tendresse. Cela s'est maintenant élargi pour inclure une nostalgie similaire pour les années 1980, car bien qu'aucun des films ne passe trop de temps dans la «réalité actuelle» de 1985, cela évoque toujours le souvenir d'être plus jeune dans la décennie où le film est sorti, et c'est en partie cette nostalgie qui a fait vivre le film pendant tant d'années.





