Michael J. Fox dit qu’il s’est tourné vers l’alcool pour faire face au diagnostic de la maladie de Parkinson

Les Retour vers le futur L’acteur a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson, une maladie neurologique dégénérative qui provoque des tremblements et des problèmes d’équilibre, en 1991, mais n’a annoncé la nouvelle que des années plus tard. Au lieu de cela, comme le révèle Fox dans le nouveau documentaire Encore: Un film de Michael J. Foxil s’est d’abord tourné vers les pilules de dopamine – un traitement de première ligne pour les premiers symptômes de la maladie de Parkinson – mais il dit que ses intentions n’étaient pas les meilleures.

« Valeur thérapeutique, confort – rien de tout cela n’était la raison pour laquelle j’ai pris ces pilules. Il n’y avait qu’une seule raison : se cacher. Je suis devenu un virtuose de la manipulation de la prise de médicaments afin que je culmine exactement au bon moment et au bon endroit », a déclaré le a partagé le documentaire, qui lui a valu une ovation debout lors de sa première au Festival de Sundance vendredi.

Lorsque prendre les pilules sur ordonnance « comme Halloween Smarties » ne suffisait plus et que son pronostic semblait sombre, Fox a commencé à s’auto-médicamenter avec de l’alcool.

« Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui allait arriver. Et si je pouvais juste prendre quatre verres de vin et peut-être un shot ? J’étais définitivement un alcoolique », a-t-il déclaré. « Mais j’ai passé 30 ans sans boire un verre. »





Fox à propos d’un diagnostic effrayant alors qu’il est sobre : « Je ne pouvais plus m’échapper »

Alors que Fox a trouvé la sobriété, il a vite découvert qu’il devrait faire face à son diagnostic d’une manière ou d’une autre.

« Aussi bas que l’alcool m’avait amené, l’abstinence me ferait descendre. Je ne pouvais plus m’échapper », a déclaré le Liens familiaux explique l’acteur. Rester à la maison alors qu’il était sobre s’est avéré être trop, et il a commencé à voyager autant que possible pour « s’échapper » – et le diagnostic effrayant qui était maintenant omniprésent.

« Vous ne pouvez pas prétendre à la maison que vous n’avez pas la maladie de Parkinson parce que vous êtes juste là avec ça. Si je suis dans le monde, je traite avec d’autres personnes et ils ne savent pas que je l’ai. «

Mais il ne pouvait voyager que si loin, et finalement l’acteur a commencé à accepter son diagnostic – Fox a révélé publiquement sa maladie de Parkinson en 1998 et est devenu un défenseur de la recherche d’un remède, fondant la Fondation Michael J. Fox en 2000.

« Certaines personnes verraient la nouvelle de ma maladie comme une fin, mais je commençais à sentir que c’était vraiment un début », ajoute-t-il.

