Michael J. Fox a utilisé une figurine d’action Marty McFly pour le sapin de Noël

Retour vers le futur la star Michael J. Fox a la décoration parfaite pour son sapin de Noël. Sur Instagram, l’acteur légendaire a posté une nouvelle photo du sommet de son arbre, notant qu’il « ne pouvait pas trouver d’étoile pour la cime de l’arbre de bureau ». Ce que Fox a pu trouver était un Retour vers le futur figurine articulée de Marty McFly, et c’est peut-être encore mieux qu’une star ou un ange l’aurait été.

Nous avons vu Fox apparaître dans divers rôles au cours de sa carrière, mais les fans aiment particulièrement son interprétation de l’adolescent qui voyage dans le temps, Marty McFly. Le personnage fait équipe avec le scientifique excentrique Emmett « Doc » Brown (Christopher Lloyd) dans les années 1985 Retour vers le futur de rentrer chez lui après avoir voyagé 30 ans dans le temps jusqu’en 1955. Les aventures de Marty l’ont emmené dans le futur dans la suite, Retour vers le futur II, suivi d’un voyage dans le Far West dans le troisième et dernier volet de la trilogie, Retour vers le futur 3e partie.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Retour vers le futur est restée une trilogie au cours des années depuis, sans aucun projet de faire une autre suite ou un redémarrage. Christopher Lloyd a déclaré qu’il serait prêt pour un quatrième film pendant longtemps, comme il l’avait déjà dit au Phoenix New Times en 2018, « J’adorerais être dans un quatrième film, s’ils pouvaient trouver la bonne idée qui prolonge l’histoire et le fait aussi bien que les trois premiers. »

« Eh bien, je pense que c’est une question, tout d’abord, c’est important si Bob Zemeckis et Bob Gale sont enthousiastes à l’idée de faire un autre épisode (de Retour vers le futur), je pense que, vraiment, la chose la plus importante est de savoir s’ils peuvent trouver la bonne idée », a ajouté Lloyd à l’époque. « Je pense que le défi est de proposer quelque chose qui soit vraiment aussi bon que les originaux. Je suppose que cela pourrait arriver. Je n’ai pas entendu dire qu’ils cherchaient ça, s’ils ont pris leur décision… hé, voici quelque chose que nous pourrions faire, et ils y ont cru, alors ils pourraient le faire. »

Pendant ce temps, Zemeckis et Gale sont tous deux convaincus que Retour vers le futur 4 ne se produira jamais. Il y a eu d’autres façons dont les fans ont pu profiter des stars originales rendant hommage au Retour vers le futur films, cependant. Lloyd exprime Doc Brown dans une série de jeux vidéo de Telltale Game qui poursuit l’histoire de la trilogie du film et ressemble à une suite interactive. Michael J. Fox a également une voix camée dans ce jeu en tant qu’ancêtre de Marty McFly.

Lloyd et Fox ont également repris les rôles pour un segment sur Jimmy Kimmel en direct en l’honneur du 30e anniversaire du film. C’était amusant de revoir les acteurs dans leur personnage, même pour un sketch comique à la télévision tard dans la nuit. C’est peut-être le plus proche de nous Retour vers le futur 4, et vous pouvez revoir ce croquis ci-dessous.

Joyeuses fêtes à ceux qui célèbrent, que ce soit Marty McFly ou toute autre chose au sommet du sapin de Noël. L’image de la cime d’arbre Marty a été publiée par Michael J. Fox sur Instagram.





Michael J. Fox revient dans le rôle de Marty McFly avec un avertissement terrible dans le teaser de vacances de Lil Nas X Marty McFly est de retour dans le Far West et donne un avertissement à Lil Nas X dans la prochaine vidéo de son dernier single « Holiday ».

Lire la suite





A propos de l’auteur