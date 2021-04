Michael Hopkins: astronaute de la NASA et commandant du SpaceX Crew Dragon

Le colonel Michael Hopkins est un astronaute de la NASA et colonel de l’US Air Force. Il a servi comme commandant sur le Crew-1 SpaceX Dragon d’équipage , qui a été lancée le 15 novembre 2020. La mission représentait le premier vaisseau spatial commercial avec équipage à se rendre au Station spatiale internationale . Il est actuellement ingénieur de vol sur l’ISS pour la NASA Expédition 64 , qui est sa deuxième mission spatiale de longue durée.

Pour sa première expédition, Expedition 37/38, Hopkins a passé 166 jours dans l’espace. Pendant ce temps, il a enregistré près de 13 heures de sorties dans l’espace. Hopkins est devenu le premier transfert militaire américain dans l’espace , comme il a volontairement transféré de l’US Air Force à l’US Space Force.

Les premières années

Hopkins est né au Liban, dans le Missouri, le 28 décembre 1968, et a grandi dans une ferme à l’extérieur de Richland, dans le Missouri. Après avoir été diplômé de la School of the Osage High School de Lake of the Ozarks, Missouri, il a fréquenté l’Université de l’Illinois, où il a obtenu un baccalauréat ès sciences en génie aérospatial en 1991. Il a fréquenté l’Université de Stanford pour étudier pour une maîtrise ès sciences en génie aérospatial en 1992.

Hopkins a été nommé sous-lieutenant dans l’US Air Force et à partir de 1993, il était basé à Kirkland Air Force Base à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, où il a travaillé sur les technologies des systèmes spatiaux. Trois ans plus tard, il s’est inscrit à un cours d’ingénierie d’essais en vol de la US Air Force Test Pilot School à la Edwards Air Force Base en Californie. Il a obtenu son diplôme en 1997, après quoi il a testé les avions C-17 et C-130 au 418e Escadron d’essais en vol.

En 1999, Hopkins faisait partie d’un programme d’échange avec le Centre canadien d’essais en vol à Cold Lake, en Alberta. En 2002, la George and Carol Olmsted Foundation a choisi Hopkins comme boursier Olmsted. Le programme offre aux militaires une immersion de deux ans dans un autre pays et une autre culture; en 2003, après six mois de formation linguistique, Hopkins a déménagé à Parme, en Italie, où il a étudié les sciences politiques à l’Università degli Studi di Parma.

À son retour aux États-Unis en 2005, il a été ingénieur de projet et directeur de programme au bureau des capacités rapides de l’US Air Force au Pentagone. En 2008, Hopkins est devenu l’assistant spécial du vice-président des chefs d’état-major interarmées.

Dans une vue de la caméra de casque haute définition de l’astronaute de la NASA Michael Hopkins, l’astronaute de la NASA Victor Glover est vu en train de travailler à l’extérieur de la Station spatiale internationale lors d’une sortie dans l’espace le samedi 13 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Quand Michael Hopkins est-il devenu astronaute?

En 2009, Hopkins a été sélectionné dans le cadre de la 20e classe d’astronautes de la NASA. Il est diplômé de formation des candidats astronautes en 2011. La première mission de Hopkins dans l’espace remonte à 2013. Avec les cosmonautes russes Oleg Kotov et Sergey Ryazanskiy, Hopkins s’est rendu à l’ISS à bord du Soyouz TMA-10M vaisseau spatial en tant que membre de l’Expédition 37/38.

Lors de ce voyage, Hopkins est devenu le premier catholique à pratiquer sa foi dans l’espace, emportant avec lui des gaufrettes consacrées qui font partie du service de communion du catholicisme à l’ISS. « La NASA a été formidable », a-t-il déclaré au Registre national catholique. « Ils n’avaient aucune réserve sur le fait que je prenne l’Eucharistie ou que je pratique ma foi en orbite. Bien sûr, je suis là avec un travail à faire, et je dois le faire, mais il n’y a pas eu d’interférence. Il y a pas mal d’astronautes qui sont très religieux. Nous pratiquons notre foi. Nous ne sommes pas silencieux à ce sujet. «

Pendant son séjour dans la station spatiale, Hopkins a participé à deux sorties dans l’espace, totalisant 12 heures et 58 minutes, pour remplacer un module de pompe dégradé. Il est resté dans l’espace pendant 166 jours, revenant sur Terre le 10 mars 2014.

Cette capture d’écran montre la cérémonie d’accueil des astronautes de SpaceX Crew-1 (en bas, à gauche) Shannon Walker, Victor Glover, Michael Hopkins et Soichi Noguchi, arrivés à la Station spatiale internationale dans la nuit du 16 novembre 2020. L’astronaute de la NASA Kate Rubins et les cosmonautes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, qui vivent dans le laboratoire en orbite depuis octobre 2020. (Crédit d’image: NASA TV)

Quand Michael Hopkins a-t-il volé sur le SpaceX Crew Dragon?

Hopkins était le commandant du Crew-1 SpaceX Crew Dragon, le premier vaisseau spatial privé avec équipage de l’humanité à se rendre dans l’ISS. Il a été lancé le 15 novembre 2020. Les astronautes de l’équipage 1 ont nommé le vaisseau spatial « Résilience, « en reconnaissance des défis auxquels les gens ont été confrontés et surmontés pendant la pandémie COVID-19 de 2020.

« Je pense que l’une des grandes choses à propos des vols spatiaux habités et de ce que la NASA a fait cette année est que c’est une bonne nouvelle et c’est une histoire de rassembler les gens pour accomplir quelque chose d’incroyable », a-t-il déclaré. Floride aujourd’hui . «J’espère que c’est quelque chose qui peut inspirer la nation, inspirer le monde et donner à tout le monde de quoi sourire».

Hopkins est actuellement ingénieur de vol sur la Station spatiale internationale pour l’expédition 64.

