Michael Gove est de retour sur la piste de danse lors d’une conférence

La paire a cassé quelques formes pour une interprétation de «I Wanna Dance With Somebody» de Whitney Houston alors qu’ils se détendaient après la conférence du Parti conservateur.

Les deux hommes se sont retournés maladroitement et ont dansé sous les bras l’un de l’autre alors que d’autres conservateurs se tenaient sur la touche pour les regarder et les encourager.

Le journaliste politique John Johnston a filmé le moment et l’a posté sur Twitter avec la légende : « Michael Gove et Tom Tugendhat s’amusent * super * sur la piste de danse à la conférence des conservateurs. »

Commentant la vidéo, quelqu’un a écrit: « Est-ce que cette danse s’appelle » des millions de personnes se réveillant à une pauvreté encore plus profonde « ? »

« Cela me rappelle ma dernière soirée en ville à Aberdeen – dansez comme si personne ne regardait, disent-ils. Eh bien, je l’ai fait, mais ils regardaient.

« Et je sais que beaucoup de gens ont récemment demandé pourquoi un homme d’âge moyen a passé plus d’une heure sans arrêt à déclencher une série de gestes follement non coordonnés devant un public abasourdi, qui se demandait s’il s’agissait d’une sorte de tentative bizarre pour retourner dans les années 80.