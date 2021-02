Michael Gandolfini, star de The Many Saints of Newark, parle de jouer au jeune Tony Soprano

A venir Les Sopranos prequel, Les nombreux saints de Newark, se plongera dans les jeunes années du gangster emblématique Tony Soprano, joué par Michael, le fils réel du grand James Gandolfini. Alors que la perspective de prendre le relais en tant que personnage aussi célèbre serait terrifiante pour tout interprète, la tâche se révélera sans aucun doute encore plus émouvante pour le jeune acteur, qui a maintenant fourni un aperçu à la fois du film lui-même et de la façon dont il est venu. pour gagner le rôle.

« J’avais cette confiance tacite que David n’allait pas me jeter s’il y avait même un lambeau que cela ne fonctionnera pas. »

En dépit d’être la progéniture réelle de Gandolfini, Michael Gandolfiniauditionné pour l’écrivain et créateur David Chase comme tout le monde. En fait, l’acteur n’avait au départ aucune intention de se présenter pour le rôle. En entendant parler Les nombreux saints de Newark, Les premières pensées de Gandolfini furent « Absolument pas. Et si je ne suis pas bon? » Finalement cependant, son manager l’a persuadé d’y aller, ce qui lui a permis de regarder la première saison de Les Sopranos pour la toute première fois.

«C’était vraiment difficile de regarder mon père. J’ai enregistré quatre heures de ses monologues avec Melfi et je me suis promené dans New York avec eux constamment, constamment, en jouant constamment dans mon oreille.

Les nombreux saints de Newark précédera le drame policier à succès de David Chase, Les Sopranos, et donne un aperçu des années de formation du gangster du New Jersey, Tony Soprano. «Je m’intéressais à Newark et à la vie à Newark à cette époque», a déclaré le créateur de la série David Chase dans une interview en 2019. «J’allais là-bas tous les samedis soirs pour dîner avec mes grands-parents. Mais ce qui m’intéressait le plus, c’était l’enfance de Tony. J’étais intéressé à explorer cela.

Michael Gandolfini a maintenant fourni un peu plus de détails sur le film et ce à quoi le public peut s’attendre des années de formation de Tony. « C’est une histoire d’origine à travers les yeux de Dickie Moltisanti, le père de Christopher », a-t-il révélé. « Le Tony Soprano que nous connaissons a cette belle vulnérabilité en dessous et cet extérieur rugueux, mais que se passe-t-il si nous retournons cela de son côté et que vous regardiez un enfant créatif, plein d’espoir, gentil et curieux se réduire et devenir ce qu’il doit être? »

Réalisé par Alan Taylor et écrit par David Chase et Lawrence Konner, Les nombreux saints de Newark a amassé une distribution stellaire qui comprend les goûts de Jon Bernthal (Les morts qui marchent, Le punisseur) et Vera Farmiga (Les défunts, La conjuration). Bernthal jouera le rôle de Giovanni Francis « Johnny Boy » Soprano, le père du chef du crime Tony Soprano, interprété à l’origine par Joseph Siravo dans six épisodes du drame de HBO, avec Farmiga sur le point de jouer à ses côtés en tant que l’épouse de Giovanni et la mère de Tony, Livia Soprano, dans un rôle joué à l’origine par Nancy Marchand.

Le casting de soutien comprend Alessandro Nivola (Une année des plus violentes) comme Dickie Moltisanti, père de Christopher Moltisanti, membre de la famille DiMeo, joué par Michael Imperioli dans Les Sopranos, ainsi que Corey Stoll (L’homme fourmi), Billy Magnussen (Pas le temps de mourir), John Magaro (Umbrella Academy), Leslie Odom Jr. (Meurtre sur l’Orient Express), Joey Diaz (Spider-Man 2) et Ray Liotta (Goodfellas).

Les nombreux saints de Newark devrait apparaître sur les écrans le 24 septembre 2021, après avoir été repoussé d’un an après sa date de sortie initiale. Tout comme le reste des projets Warner Bros 2021, Les nombreux saints de Newark sortira simultanément dans les salles et sur HBO Max. Cela nous vient de Vanity Fair.

Sujets: Les nombreux saints de Newark, les sopranos