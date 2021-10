Michael Gandolfini rejoint la série Making-of du parrain

James Gandolfini s’est fait un nom en jouant l’homme de la mafia Tony Soprano, et il semble que son fils Michael ne se contente pas de reprendre le rôle emblématique de son père pour Les nombreux saints de Newark car il a maintenant signé pour jouer dans L’offre, un autre projet basé sur la mafia pour Paramount+. Cette fois-ci, Gandolfini complétera un casting comprenant Zack Schor, Miles Teller et Giovanni Ribisi pour la série racontant l’histoire biographique de la fabrication de ce classique de la mafia, Le parrain.

La série limitée en dix parties verra Gandolfini incarner l’homme d’affaires Andy Calhoun, qui cherche à racheter Paramount Studios, qui a produit Le parrain séries de films. Il rejoint Miles Teller qui incarne Albert S. Ruddy, le producteur qui a mis les roues du film emblématique de Marlon Brando en mouvement, Zack Schor, en assistant réalisateur Fred Gallo, Matthew Goode en Robert Evans et Giovanni Ribisi en Joe Columbo.

L’offre a été initialement annoncé en septembre 2020 avec un certain nombre des principaux acteurs annoncés avant la fin de l’année et la majeure partie des annonces restantes faites en juin et juillet 2021, ce dernier groupe comprenant Burn Gorman dans le rôle de Charles Bludhorn et Justin Chambers dans le rôle de Marlon Brando. Michel Gandolfini est l’une des dernières personnes à être choisies dans la série, qui a commencé à tourner en juillet de cette année avant d’être interrompue en raison de tests Covid positifs parmi l’équipe de production. En août, la production a été touchée par un autre point d’arrêt lorsque les plans de tournage au Château Marmont à Los Angeles ont été abandonnés dans le cadre d’un boycott en cours du lieu, qui a été touché par un certain nombre de plaintes pour discrimination raciale de la part du personnel après le licenciement de l’hôtel. plus de 200 travailleurs en mars de cette année pendant la pandémie.

Gandolfini a attiré beaucoup d’attention sur lui-même en incarnant un jeune Tony Soprano dans la préquelle des Sopranos Les nombreux saints de Newark et cela se voit car il n’a pas eu à attendre trop longtemps pour prendre son prochain rôle. Cela dit, le jeune homme de vingt-deux ans ne manque pas de films à venir, avec les frères Russo dirigés L’homme gris et comédie horreur Boulevard de la Déception. déjà en post-production, tandis que le thriller psychologique de Susanna Fogel Personne à chat est actuellement en tournage. Alors que la majorité d’entre eux et L’offre n’ont pas encore de dates de sortie, il est probable qu’ils atterriront tous en 2022 ou au début de 2023, ce qui en fait déjà quelques années chargées pour Gandolfini.

Les nombreux saints de Newark s’est avéré être un énorme succès sur HBO Max où il est non seulement devenu l’un de leurs plus grands films à succès originaux, mais a également attiré beaucoup d’attention sur Les Sopranos série, la poussant dans les charts de streaming à la suite de la sortie du film. Alors que de nombreux studios ont rejeté l’avantage de sortir de nouveaux films directement en streaming avec une sortie cinématographique limitée, la plate-forme a été plus qu’heureuse de prendre le double coup des augmentations de téléspectateurs provoquées par leur décision d’aller avec une sortie jour et date pour le Soprano préquelle.

L’offre sortira exclusivement sur Paramount + dans le courant de 2022, tandis que les deux Les nombreux saints de Newark et toute la série de Les Sopranos peut également être trouvé sur HBO Max, qui est également en pourparlers pour produire une nouvelle série Sopranos après les événements du film. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Le Parrain