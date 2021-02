Michael Gandolfini parle de jouer Tony Soprano

La pandémie a reporté la sortie de certains des films les plus attendus ces dernières années. L’une de ces productions concernées serait « Les nombreux saints de Newark», Préquelle prévue de l’une des séries les plus réussies de l’histoire de la télévision:«Les Sopranos».

La série originale mettait en vedette l’acteur décédé James Gandolfini Interpréter Tony soprano, considéré comme le personnage le plus important et le plus représentatif de sa carrière. Soprano est un gangster de la région de Nouveau pull qui, au cours de six saisons, a été témoin des luttes de pouvoir auxquelles il est confronté alors qu’il cherche à équilibrer sa vie de famille avec son empire criminel.

« Les nombreux saints de Newark»Sera situé dans les années 1960, présentant les tensions entre les factions afro-américaine et italo-américaine pendant les années formatrices de Tony, qui cette fois sera joué par Michael Gandolfini, qui dans une récente interview a partagé quelques mots sur ce que cela signifiait pour lui de suivre les traces de son père.

«C’était vraiment difficile de voir mon père», dit-il. Michael à Vanity Fair. «J’ai enregistré quatre heures de ses monologues avec Melfi et je me suis promené New York avec eux qui résonnent constamment dans mes oreilles. » Gandolfini assure qu’il y avait une sorte de confiance «tacite» avec David Chase, créateur de la série et scénariste du film, dans lequel il était sûr qu’il ne serait pas embauché s’il y avait une possibilité que cela ne fonctionne pas.

L’acteur explique que ce sera une histoire d’origine racontée à travers les yeux de Dickie Moltisanti, le père de Christopher. « La Tony soprano Nous savons qu’il a cette belle vulnérabilité sous son extérieur robuste, mais que se passe-t-il si nous le transformons de cette façon et voyons un jeune homme créatif, plein d’espoir, gentil et curieux découpé et façonné dans ce qu’il sera?

Le film aurait une date de sortie prévue pour mars prochain. Étant donné que le rythme actuel de la pandémie ne semble pas diminuer, il sortira désormais le 24 septembre 2021. En raison du calendrier des premières WarnerMedia présentera cette année, sa première en salles sera simultanée à son arrivée dans le catalogue de HBO Max.