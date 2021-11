Michael Gandolfini ne craint pas d’être catalogué dans des rôles de foule

Michael Gandolfini s’est peut-être vu confier les grosses chaussures de son père à remplir Les nombreux saints de Newark, dans lequel il incarne une version plus jeune de Tony Soprano, et devrait apparaître dans la mini-série Paramount+ L’offre, mais il ne craint pas d’être catalogué dans des rôles mafieux et est simplement essentiellement heureux de faire le travail qu’il est. En tant que fils d’un aussi grand acteur que James Gandolfini, vous seriez pardonné de penser qu’il y aurait beaucoup de pression sur l’acteur de 22 ans, mais il semble qu’il se contente de simplement pouvoir suivre les traces de son père.

Dans une nouvelle interview avec TooFab, le jeune Gandolfini a discuté de sa carrière en détail, en commençant par son petit rôle dans L’offre, qu’il présente dans un épisode de. « C’est un tout petit rôle, mais c’était très amusant. Je l’ai fait il y a quelques mois. Tout le monde dessus était incroyable », a déclaré Gandolfini, avant de contrer l’idée qu’il pourrait être sur le point d’être catalogué dans des rôles liés à la foule, en disant : « Je ne connais pas mec. J’adore mon travail. Donc chaque fois que je peux le faire, je suis heureux de le faire. »

Michael Gandolfini a déjà joué dans Océans 8 et Cerise, et avait quelque chose à dire sur les comparaisons évidentes faites avec l’héritage de son défunt père. « Je veux dire, je pense que les directeurs de casting sont vraiment talentueux dans ce qu’ils font et dans tout ce que je fais. Je suis évidemment très différent physiquement et émotionnellement de mon père, donc où que je sois, mec. Je suis heureux de faire partie de quoi que ce soit. »

Auparavant, Gandolfini avait évoqué la décision difficile qu’il avait prise de prendre le rôle de Tony Soprano dans Les nombreux saints de Newark avec Empire Magazine. L’acteur a noté que la situation inattendue et complètement unique était « probablement la décision la plus difficile que j’aie jamais eu à prendre. Vous savez, je ne voulais pas me mettre la pression pour sortir de ce sentiment comme si j’avais grandi en termes de sentiments envers mon père. Je voulais juste être le meilleur acteur possible, incarnant Tony comme le voulait David, scène par scène. Je n’ai pas pensé à mon chagrin parce que… eh bien, j’aurais fait chier le lit.

Il a poursuivi: «Le personnage de mon père avait toute cette belle sensibilité sous cette agression. Cette version de lui est l’inverse. Sa curiosité et sa sensibilité passent avant tout. Ce n’est pas un gangster armé. C’est un gamin qui se fait rogner et s’enfermer.

Les De nombreux saints de Newark a suscité un regain d’intérêt pour Les Sopranos, avec la série originale sur HBO Max attirant plus de téléspectateurs depuis l’arrivée du film précédent, et cela a conduit à des discussions avec le créateur David Chase sur d’autres séries ou films pour combler le fossé entre les deux entités, qui pourraient se diversifier à suivre d’autres personnages ou pourraient continuer à suivre Tony Soprano. Dans les deux cas, Les Sopranos est l’une de ces émissions qui n’est pas sur le point de s’effacer dans l’histoire, et avec un héritage comme celui-là, on s’attend toujours à ce que plus d’histoires soient racontées avec des personnages.





