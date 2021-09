Michael Gandolfini exprime sa fierté pour son père

Entre 1999 et 2007, le regretté acteur James Gandolfini allait présenter via le signal HBO ce qui est considéré comme l’une des meilleures performances jamais vues dans l’histoire de la télévision américaine grâce à son interprétation de Tony dans « Les Sopranos », série centrée sur la vie de un chef de la mafia violent dans la région du New Jersey.

Le personnage est celui qui a toujours du poids parmi les amateurs de drame policier, c’était donc une question de temps pour lui accorder une préquelle sur ses origines, qui passera par le film « The Many Saints of Newark », qui mettra en vedette nul autre que son fils Michael Gandolfini, qui a exprimé une grande fierté pour le travail de son père.

« The Many Saints of Newark » est une cassette écrite par David Chase, créateur de « The Soprano », qui a recruté le réalisateur régulier de la série Alan Taylor pour construire une histoire sur les débuts de Tony Soprano dans la pègre du crime organisé pendant son adolescence, rôle pour lequel le jeune Gandolfini a ressenti une forte pression peu de temps avant d’accepter.

Dans une récente interview accordée au New York Times, Michael Gandolfini a noté qu’il avait trouvé une nouvelle fierté chez son père après avoir fait l’expérience du personnage de Tony Soprano par lui-même, bien qu’il reconnaisse le niveau d’intimidation auquel il a été confronté au cours du processus. .

« La pression est réelle. Il y a la peur. Mais la deuxième couche, à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas, qui était encore plus forte, jouait Tony Soprano. Il n’était pas Tony. La seule perspective que je pense avoir était une profonde fierté pour lui. Je suis épuisé au bout de trois mois, l’avez-vous fait pendant neuf ans ?” a conclu Gandolfini.

Le jeune acteur souligne qu’être le fils de James Gandolfini n’a pas facilité le processus de préparation du film, assurant qu’il saurait peut-être imiter son père, mais il ne savait pas comment jouer Tony Soprano, il a donc dû créer sa propre vision du personnage à partir de leurs propres expériences. « The Many Saints of Newark » sera présenté le 1er octobre.