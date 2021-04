Michael Dorn taquine le retour de Worf, mais ce n’est pas pour un film Star Trek ou une émission télévisée Paramount +

Star Trek Michael Dorn, le favori, a taquiné son retour en tant que Worf en annonçant qu’il venait d’être « rappelé à l’action » par Starfleet, mais le mot est que ce n’est pas pour un Star Trek film ou émission de télévision. En tant qu’acteur, Dorn est très connu pour jouer le lieutenant (et plus tard le lieutenant commandant) Worf dans Star Trek: la nouvelle génération et Star Trek: Deep Space Nine. Il est également apparu dans une série de TNG films, se terminant par une dernière apparition en 2002 Star Trek: Némésis.

Je viens de recevoir la nouvelle, d’être rappelé à l’action. Appelle Starfleet. #un d – Michael Dorn (@akaWorf) 19 avril 2021

Ça ressemble à Michael Dorn a confirmé une sorte de retour à la Star Trek univers. L’acteur s’est arrêté avant de révéler exactement ce que son retour impliquerait, mais sur Twitter lundi, voici ce que Dorn avait à dire dans un tweet d’annonce.

«Je viens juste de recevoir la nouvelle, d’être rappelé à l’action. Starfleet appelle.

Cela semble suggérer que le retour de Dorn en tant que Worf arrive bientôt, mais cela laisse la question de savoir ce qu’est exactement ce projet mystérieux. Il est facile de présumer que son retour serait pour Star Trek: Picard rejoindre certains de ses TNG co-stars, mais ce n’est apparemment pas le cas. TrekMovie.com a signalé que l’annonce de Dorn n’était pas liée à Picard ou tout autre Star Trek série sur Paramount +. Un porte-parole du streamer a depuis confirmé le rapport.

Pendant ce temps, il a été récemment annoncé que Paramount Pictures développait un nouveau Star Trek Le film sortira en 2023. Aucun détail supplémentaire n’a été donné, mais les fans ne devraient pas non plus s’attendre à voir le retour de Worf dans ce film. Un porte-parole s’exprimant au nom de Paramount Pictures a également confirmé que le studio n’était pas derrière la récente annonce de Dorn sur Twitter.

Maintenant, la question est la suivante: si le retour de Dorn en tant que Worf n’est pas pour le monde ou les émissions de télévision à venir de Star Trek, de quoi parle exactement Dorn? Il est possible que l’acteur reprenne le rôle pour une sorte de publicité, car son tweet original incluait le hashtag #ad. Il pourrait également faire référence à un retour au rôle dans un autre type de licence Star Trek produit, comme exprimer le personnage dans un Star Trek jeu vidéo ou quelque chose de similaire.

Alors que Dorn a exprimé Worf lors d’apparitions d’invités dans des émissions animées, cela fait près de 20 ans qu’il a joué Worf dans un Star Trek film ou série télévisée. En janvier, Worf a révélé dans une interview avec Horreur Geek Life qu’il essayait activement de trouver un nouveau Star Trek projet de reprendre le rôle une fois de plus en live-action. Son idée était de faire une série télévisée Worf dans le style de Voleur un, mais l’acteur avait du mal à obtenir le Star Trek producteurs à bord.

« En fait, j’ai essayé de faire en sorte que quelqu’un dans le monde de Star Trek fasse une série télévisée Worf, et si ce n’est pas une série, un film comme Voleur un, une sorte de one-off, parce que j’aime Voleur un, Je pensais que c’était génial », a déclaré Dorn HGL. «J’ai écrit un scénario pour cela il y a de très nombreuses années, parfois il y a de l’intérêt, puis ça disparaît et j’ai pensé que le Star Trek le monde manque un personnage qui peut définitivement leur faire de l’argent. «

Dorn a ajouté: « Je pensais que ce serait une vente facile, une chose vraiment facile à faire parce que le script est écrit, je suis là, je suis en pleine forme, pas en panne et crotchie ou quoi que ce soit. J’adorerais direct et je suis un peu le père Noël quand il s’agit de jouer. Je ne suis pas intéressé à avoir Worf au centre de chaque scène, j’aime juste le personnage et je veux aller travailler. Je veux dire à la fin, c’est leur appelez, je suis sûr qu’ils ont une raison, je ne sais tout simplement pas ce que c’est. «

Situé dans le TNG univers, Star Trek: Picard ramène l’ancienne co-star de Dorn Patrick Stewart dans le rôle de Jean-Luc Picard. La série a présenté des stars invitées de divers TNG personnage dans la première saison, y compris Brent Spiner comme Data, Jonathan Frakes comme Will Riker et Marina Sirtis comme Deanna Troi. John de Lancie et Whoopi Goldberg ont également taquiné le retour en tant que Guinan et Q, respectivement. Alors que le retour taquiné de Dorn ne serait pas pour Picard, il reste possible que Worf puisse encore faire une apparition dans la série à un moment donné dans le futur.

Dans tous les cas, il vaudra la peine de garder un œil sur le fait de voir Worf réapparaître d’une manière ou d’une autre dans un proche avenir. Cette nouvelle nous vient de TrekMovie.com.

Sujets: Star Trek