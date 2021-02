Michael Cudlitz taquine le retour d’Abraham dans The Walking Dead Movies: on en a discuté

Nous pourrions peut-être revoir Michael Cudlitz sous le nom d’Abraham Ford une dernière fois Les morts qui marchent films. Entre les saisons 4 et 7 du drame zombie de longue date, Cudlitz a donné vie au personnage préféré des fans, devenant l’une des personnalités les plus populaires de la série au cours de sa course. Son personnage a pris fin quand Negan de Jeffrey Dean Morgan l’a battu à mort avec une chauve-souris recouverte de barbelés aux côtés de Glenn Rhee (Steven Yeun), le favori des fans.

Michael Cudlitz a depuis joué dans la nouvelle série CBS Clarice, mais il y a de fortes chances que nous voyions plus d’Abraham Ford à l’avenir. Il a été spéculé que Ford pourrait apparaître dans la série dérivée d’anthologie Contes des morts-vivants, qui se concentre sur une histoire différente dans chaque épisode. Parler avec ComicBook.com Cette semaine, Cudlitz a précisé qu’il y avait effectivement eu des discussions sur le retour d’Abraham, mais que cela se produirait plus probablement dans la série de films prévue.

« Nous en avons absolument parlé. Je pense que Scott Gimple a en fait divulgué quelque chose à ce sujet. Et ce n’est pas le [same as] le truc de Negan, ce sont des épisodes centrés sur le personnage. Et ce qu’ils parlent de faire, d’après ce que je comprends, ce qu’ils parlent de faire avec Abraham, c’est qu’il ferait partie de l’un des films, des films, le petit peu d’un format plus long. Encore une fois, qui sait. Rien n’est à 100%. Mais cela a été absolument discuté. Et pas seulement comme une liste de souhaits de mon côté. Cela a été discuté par les gens qui y parviennent. «

Parce que rien n’est encore gravé dans la pierre, il n’est pas clair si Abraham occuperait le devant de la scène en tant que personnage principal dans un Les morts ambulants film, ou s’il jouait un rôle de soutien comme il l’avait fait dans la série télévisée originale. Ce que nous savons, c’est qu’au moins un Les morts ambulants Le film est en préparation avec Andrew Lincoln prêt à reprendre le rôle de Rick Grimes pour clôturer correctement l’histoire du personnage après son départ de l’émission de télévision dans la saison 9.

Il avait déjà été rapporté que Scott Gimple et le Les morts ambulants L’équipe préparait une trilogie de films basés sur la franchise. En raison de la pandémie de 2020, ces plans ont calé, mais même avec les vitesses tournant plutôt lentement, il est toujours prévu de faire décoller la série de films.

« Nous suivons le même plan général, mais les films prennent un peu plus de temps et nous jouons avec dans toutes sortes de directions », a déclaré Gimple Collisionneur en octobre. «Et puis, la pandémie s’est produite, ce qui nous a donné l’occasion ou la nécessité de le faire. Nous le faisons toujours. Andrew [Lincoln] est super impliqué. [Robert Kirkman] est super impliqué. Cela progresse vraiment. C’est juste que les circonstances actuelles nous ont donné un peu plus de temps dont nous semblons avoir besoin de toute façon. Nous voulons vraiment faire les choses correctement. «

En attendant, la saison 10 de Les morts qui marchent revient à AMC ce week-end avec la onzième et dernière saison en première plus tard cette année. Craindre le mort-vivant revient également en avril pour la saison 6. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets: The Walking Dead