Michael Cudlitz de The Walking Dead jouera Lex Luthor dans Superman & Lois

Le Superman de Tyler Hoechlin a trouvé sa Lex Luthor. Récemment, Jon Cryer avait confirmé qu’il ne reviendrait pas comme sa version de Lex Luthor dans Superman et Loïs après avoir précédemment joué le rôle dans l’Arrowverse. Il a depuis été révélé que Superman et Loïs ne se déroule pas dans l’Arrowverse, ouvrant la porte à de nouveaux acteurs pour assumer certains de ces rôles établis des émissions précédentes. Maintenant, il a été rapporté (via Entertainment Weekly) que Les morts qui marchent préféré Michel Cudlitz a été choisi pour jouer le riche supervillain dans la troisième saison à venir de la série télévisée à succès.





Selon le rapport, la version de Cudlitz de Lex sera décrite comme le « milliardaire visionnaire derrière LexCorp, mais secrètement, la pègre criminelle sait qui est vraiment Lex : un psychopathe brutal qui terrorise tous ceux qu’il croise ». Pour expliquer son absence au cours des saisons précédentes, il a également été noté que ce Lex était hors de vue du public depuis des années, bien qu’il « réapparaisse déterminé à corriger une injustice personnelle en se vengeant des deux personnes qu’il estime avoir lésées. lui – Superman et Lois Lane. »

Cudlitz est peut-être mieux connu pour avoir joué Abraham Ford dans Les morts qui marchent, rejoignant la série dans sa quatrième saison et sortant au début de la saison 7; malgré sa présence limitée par rapport aux 11 saisons de la série, Abraham est resté l’un des personnages les plus populaires auprès des fans. L’acteur a également remporté un Critics’ Choice Award pour son rôle dans Terre du Sud. Plus récemment, il a joué dans le Le silence des agneaux suite série Claire ainsi que la sitcom ABC Les enfants vont bien.





Michael Cudlitz rejoint Chad Coleman en tant que Superman & Lois Villain

La CW/AMC

Cudlitz retrouve Chad Coleman pour la troisième saison de Superman et Loïs. Il a déjà été signalé que Coleman jouerait également un méchant mystérieux dans la saison 3, bien qu’il n’ait pas été confirmé exactement de quel personnage il s’agirait. Ce que Coleman pourrait dire, via Horror Geek Life, c’est qu’il est vraiment ravi d’assumer ce rôle particulier.

« Ce rôle englobe tout ce que j’ai jamais fait, et aussi superficiel que cela puisse paraître, c’est le mec le plus riche et le plus puissant que j’ai jamais joué », a taquiné Coleman. « C’est un casting et des showrunners incroyables. Je veux dire, ce sont les productions de Greg Berlanti qui me donnent une assiette de plats délicieux. J’avais fait Flèche avec lui et aussi Tout américaindonc pour lui de servir ça, mec, je suis excité. »

Les fans peuvent voir à la fois Coleman et Cudlitz quand Superman et Loïs la saison 3 arrive. La série débutera sa troisième saison le mardi 14 mars sur The CW.