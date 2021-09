Michael Constantine, père de « My Big Fat Greek Wedding », décède à 94 ans

Michael Constantine, qui a joué Gus, le père de Toula Portokalos de Nia Vardalos dans « My Big Fat Greek Wedding », de loin la comédie romantique la plus lucrative de tous les temps, est décédé le 31 août. Il avait 94 ans.

L’agent de Constantine a confirmé la nouvelle de sa mort à Variety. Il est mort de causes naturelles.

« My Big Fat Greek Wedding » a rapporté 241 millions de dollars de recettes intérieures en 2002 ; Le numéro 2 sur la liste est « What Women Want » avec 183 millions de dollars. Le film a attiré une nomination aux SAG Awards pour la performance exceptionnelle de la distribution d’un film de cinéma.

Constantine assiste aux Screen Actors Guild Awards le 9 mars 2003 à Los Angeles, Californie. Robert Mora / Getty Images

Comme l’a raconté Roger Ebert, Gus de Constantine « se spécialise dans la recherche de la racine grecque de n’importe quel mot (même « kimono »), et porte un toast dans lequel il explique que « Miller » remonte au mot grec pour pomme, et « Portokalos » est basé sur le mot grec pour les oranges, et ainsi, il conclut triomphalement : « À la fin, nous sommes tous des fruits. «

Variety a déclaré: « Constantine se comporte mieux en tant que patriarche dont le traditionalisme convaincu est à la fois faible et généreux. »

Constantine a repris son rôle dans une série CBS de courte durée qui mettait également en vedette Vardalos et Lainie Kazan en 2003, « My Big Fat Greek Life » et la suite du film de 2016, « My Big Fat Greek Wedding 2 », dans lequel le mariage était ce de Gus et de Maria de Kazan après la découverte d’un vice de procédure dans leurs noces originales en Grèce, nécessitant une autre cérémonie.

Dans une critique de « My Big Fat Greek Wedding 2 », le Los Angeles Times a déclaré : « Constantine offre un mélange attrayant de bravade et de maladresse en tant que Gus, un homme revendiquant une supériorité culturelle qui ne sait pas utiliser une souris d’ordinateur. Selon Gus, les Grecs ont tout inventé, même l’Italie, et maintenant il est en quête d’Internet pour confirmer qu’il est un descendant direct d’Alexandre le Grand. Dans une séquence qui semblera familière à quiconque a déjà présenté un parent plus âgé à Google, cette quête prendra un village.

Avant le phénomène « Big Fat Greek Wedding », Constantine était surtout connu comme un acteur de télévision qui a joué le rôle principal Seymour Kaufman dans la comédie de lycée alors branchée pour la télévision de James L. Brooks « Room 222 », qui a été diffusée sur ABC à partir de 1969. -74 et a également joué Lloyd Haynes dans le rôle du professeur Pete Dixon; Denise Nicholas en tant que conseillère scolaire Liz McIntyre; et Karen Valentine comme enseignante étudiante Alice Johnson.

Pour son travail sur « Room 222 », Constantine a été nommé deux fois aux Emmy Awards, en 1970 et 1971, remportant la première fois.

Il est revenu en tant que sorcier sur « Electra Woman et Dyna Girl » en 1976 – la même année, il a eu sa propre émission, un précurseur de « Night Court » appelé « Sirota’s Court », une comédie NBC dans laquelle il a joué le rôle du juge Matthew Sirota. . Il a duré 13 épisodes.

Toujours en 1976, Constantine a joué l’un des nombreux Juifs allemands cherchant à fuir les nazis dans le long métrage « Voyage of the Damned » (1976), avec Faye Dunaway, Oskar Werner et Lee Grant.

Il a joué le père du personnage de Kristy McNichol dans le célèbre téléfilm « Summer of My German Soldier » (1978) et a eu un petit rôle dans « Roots: The Next Generations » (1979).

Il a participé à une grande variété de séries télévisées pendant des décennies, revenant sur « Remington Steele » en tant qu’homme d’affaires idiosyncratique – et apparaissant de manière mémorable dans un épisode de 1994 de « Law & Order ».

Constantine a joué le père de « Sonny » Wisecarver de Patrick Dempsey, un jeune de 15 ans qui s’enfuit avec un jeune de 21 ans joué par Talia Balsam, dans la comédie romantique « In the Mood » de 1987.

L’acteur a eu deux concerts en 1996, jouant le juge dans le thriller d’audience « The Juror », mettant en vedette Demi Moore et Alec Baldwin, et décrivant l’homme qui jette une malédiction sur le conducteur avec délit de fuite qui a tué sa fille dans « Stephen Le diluant du roi. Puis « My Big Fat Greek Wedding » a frappé en 2002.

Constantine Joanides est né à Reading, Pennsylvanie.

Il a commencé sa carrière sur la scène new-yorkaise (bien que l’acteur ait fait ses débuts sur le petit écran au tout début du média avec une seule apparition dans « The Big Story » de NBC en 1949). En 1955, il a servi de doublure à Paul Muni, qui a joué Henry Drummond dans la production originale de Broadway de « Inherit the Wind ». Les mentors par intérim de Constantine comprenaient également Howard Da Silva.

Il est apparu à Broadway dans « Compulsion », une pièce basée sur l’affaire Leopold et Loeb avec Dean Stockwell et Roddy McDowall, en 1957-58, et en 1959, il est apparu dans la production originale de Broadway de « The Miracle Worker » dans le rôle de M. Anagnos. , le directeur du Perkins Institute for the Blind, l’école où Annie Sullivan d’Anne Bancroft a été formée. Il est ensuite apparu dans « The Egg » et « Arturo Ui », mais les deux ont eu des séries extrêmement brèves en 1962 et 1963, respectivement.

Tout en apparaissant à Broadway et sur d’autres scènes, il a réussi à joindre les deux bouts en travaillant comme veilleur de nuit et aboyeur dans un stand de tir.

Constantine a fait ses débuts au cinéma dans le film « The Last Mile » de Howard W. Koch, avec Mickey Rooney. Malgré la familiarité du matériel, le New York Times a fait l’éloge du film, déclarant: «Le jeu d’acteur, presque de haut en bas – nous répétons, presque – est bien. En tant que codétenus de M. Rooney, Clifford David, Harry Millard, John McCurry, Ford Rainey, John Seven, Michael Constantine, John Vari et George Marcy sont tout à fait crédibles.

Constantine a eu un rôle de soutien mémorable en tant que Big John dans le film de piscine classique de Robert Rossen « The Hustler », mettant en vedette Paul Newman.

Au cours des années 1960, l’acteur a été invité dans « Dr. Kildare », « The Untouchables », « The Twilight Zone », « Perry Mason », « Hogan’s Heroes », « My Favorite Martian », « The Dick Van Dyke Show », pour n’en citer que quelques-uns. Il est revenu sur la comédie 1966-67 de NBC « Hey, Landlord » dans le rôle de John « Jack » Ellenhorn.

Sur grand écran, il est apparu dans la comédie antarctique réalisée par Delbert Mann « Quick Before It Melts » (1964), avec George Maharis et Robert Morse; le remake du « Beau Geste » de 1966 ; « Hawaii » de George Roy Hill, avec Julie Andrews et Max von Sydow; le fameux « Skidoo » de 1968, « le raté monumental d’une comédie de contre-culture d’Otto Preminger », selon les termes de l’Austin Chronicle ; comédie de voyage « Si c’est mardi, ça doit être la Belgique » (1969), dans laquelle il incarne un ancien GI en Italie à la recherche d’un amour perdu depuis longtemps ; la « Justine » mal engendrée (1969) ; et « Don’t Drink the Water », une adaptation de la pièce de Woody Allen dans laquelle Constantine incarne Krojack, le chef de la police secrète vulgaire.

Tout en apparaissant sur « Room 222 », Constantine a maintenu un emploi du temps chargé, continuant à être invité dans d’autres émissions.

« My Big Fat Greek Wedding 2 » était son dernier crédit.

Vardalos a rendu hommage à son père à l’écran sur Twitter, écrit : « Michael Constantine, le père de notre famille de distribution, un cadeau pour l’écrit et toujours un ami. Agir avec lui est venu avec une poussée d’amour et de plaisir. Je chérirai cet homme qui a donné vie à Gus. Il nous a fait tellement rire et mérite un repos maintenant. Nous t’aimons Michel. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur Variety.com.