Michael Cera revient avec une série émouvante d’Amy Schumer

Étoile+

L’acteur qui a fait son premier grand pas dans Développement arrêté puis se consacra grâce à des productions telles que juin et Scott Pilgrim contre. le monde il est de retour. Vous pouvez voir la production sur Star+.

©IMDBLa série sera composée de 10 épisodes.

Dans les prochains jours, nous verrons beaucoup de choses sur Amy Schumernon seulement parce qu’il sera l’un des trois chargés de réaliser les fils de la 94e tranche de Les Oscars, où il jouera le rôle d’animateur, mais aussi parce qu’une nouvelle série est sur le point de sortir. L’actrice qui nous a donné de grands films comme accident ferroviaire et sexy par accident est prêt à franchir une nouvelle étape. La production atteindra l’Amérique latine à travers Étoile+.

La nouvelle série de Amy Schumer sera intitulé La vie et Beth et arrivera sur la plateforme ce vendredi. Dans la production, elle sera accompagnée de rien de plus et rien de moins que Michel Cerale jeune homme que nous avons rencontré Développement arrêté et qui a brillé plus tard dans des films comme Scott Pilgrim contre. le monde et juin. Cette fois, ils seront réunis par une comédie aux accents émotionnels que vous ne voudrez manquer sous aucun point de vue.

A partir de ce vendredi Étoile+, La vie et Beth racontera l’histoire de Beth (Schummer), qui gagne sa vie dans l’industrie du vin où elle est une femme d’affaires prospère. Cependant, la mort de sa mère va la surprendre et elle devra immédiatement se rendre dans sa ville natale, où elle croisera la route de Jean (Cire). Cette rencontre va complètement bouleverser leur vie et leur faire repenser beaucoup de choses.

Est-ce que c’est de cela qu’il s’agit La vie et Beth, comment les décisions que nous avons prises une fois dans notre vie ont fait de nous ce que nous sommes. à travers différents des flashbacks nous connaîtrons le passé Béth et nous comprendrons comment il est arrivé là où il est et quel a été le prix qu’il a dû payer. La production de Étoile+ a été créé par elle-même Schumer et sera composé d’un total de 10 épisodes qui seront publiés chaque semaine.

Le film d’Amy Schumer à ne pas manquer

Si vous êtes fan de la comédie américaine à laquelle nous nous sommes habitués Judd Apatow, il y a une histoire à ne pas manquer. C’est ce qui précède accident ferroviaireoù Amy Schumer Elle se met dans la peau d’une journaliste qui, par mandat parental, ne croit pas aux relations stables. Cependant, tout va changer lorsqu’il doit dresser le profil d’un médecin du sport populaire, Aaron (Bill Hader)qui lui fera repenser ce qu’il entend par amour.

